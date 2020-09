XXVI Compasso d’Oro ADI. I vincitori

I nuovi spazi dell'ADI Design Museum apriranno nel mese di dicembre ma oggi, per la prima volta, la premiazione del più importante riconoscimento del design italiano si è tenuta proprio qui, in una sede dedicata esclusivamente al Compasso d’Oro.

Nasce un nuovo punto di riferimento per il design, come sottolinea anche il nuovo nome della piazza milanese antistante l’ingresso del museo: piazza del Compasso d’Oro, ufficialmente intitolata, nello stesso giorno della premiazione, da Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano.

Ai 18 premi Compasso d’Oro - assegnati dalla giuria internazionale presieduta da Denis Santachiara e composta da Luca Bressan, Virginio Briatore, Jin Kuramoto, Päivi Tahkokallio - si aggiungono 9 premi Compasso d’Oro alla carriera, 3 premi Compasso d’Oro alla carriera internazionali e, novità significativa di questa edizione, anche 3 premi Compasso d’Oro alla carriera del prodotto, assegnati a oggetti cui il design ha garantito non solo il successo ma anche una straordinaria durata: progettati da decenni sono ancora felicemente in produzione.

Un’innovazione che si accorda con le parole chiave di questa edizione: sviluppo, sostenibilità e responsabilità. “La recentissima emergenza virale ha evidenziato come questo nostro mondo sia profondamente interconnesso - ha spiegato Luciano Galimberti, presidente ADI -. Tre priorità, quindi, che non possono più essere affrontate separatamente, anzi, che rappresentano una complessità originale, dove le ragioni dello sviluppo si devono misurare con quelle della sostenibilità e della responsabilità allargata ben oltre i confini del pragmatismo tendente a far coincidere la verità con l’utilità”.

“La premiazione e la mostra del XXVI Compasso d'Oro ADI - ha concluso Umberto Cabini, presidente della Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro - nascono sotto il segno di questa svolta: un traguardo consolidato ma aperto al futuro. L'edificio ristrutturato dell'ADI Design Museum - Compasso d'Oro, aperto al pubblico in anteprima per questa edizione del premio, non è solo un simbolo significativo della storia della cultura italiana, ma è lo strumento concreto del lavoro cui ci prepariamo: diffondere i valori del progetto nel grande pubblico”.

A sottolineare il nuovo radicamento materiale ed etico del Compasso d’Oro, che è il segno di questa edizione, la mostra comprende anche un’installazione con 18 nuovi alberi (uno per ogni premiato) messi a dimora per l’occasione. Al termine della manifestazione entreranno a far parte del fondo di forestazione urbana ForestaMi promosso da Regione Lombardia, Città metropolitana e Comune di Milano, il cui obiettivo per il 2030 è arricchire di oltre 3 milioni di nuove piante il patrimonio verde urbano.

La mostra è aperta, a ingresso libero, fino al 16 settembre, accompagnata da un catalogo in italiano e inglese edito da ADIper, con scritti di Lorenzo Angeloni, direttore generale per la Promozione del Sistema Paese, Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale; Margherita Guccione, direttore generale per la Creatività Contemporanea, Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo; Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Regione Lombardia; Cristina Tajani, assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive, Commercio, Moda e Design, Comune di Milano; Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda e presidente di Museimpresa; Luciano Galimberti, presidente dell’ADI; Umberto Cabini, presidente della Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro.

La XXVI edizione del Compasso d’Oro ADI ha il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, di Regione Lombardia, della Città metropolitana di Milano, del Comune di Milano, di Confindustria Lombardia, di FederlegnoArredo.

Premi Compasso d'Oro

Aero

azienda: Momodesign

design: Paolo Cattaneo, Klaus Fiorino - Momodesign

tipologia: accessorio per la persona

“La visiera a filo con la calotta genera un’estetica fluida e aerodinamica”

AK/25

azienda: Aboutwater (Boffi e Fantini)

design: Kim Paik Sun

tipologia: sanitari e accessori per il bagno

“Una struttura solida, un progetto elegante, severo e inaspettato, frutto del dialogo costruttivo tra due aziende italiane e un designer orientale”

Arrangements

azienda: Flos

design: Michael Anastassiades

tipologia: apparecchi di illuminazione

“Una danza di minimalismo, geometria e tecnologia; interpreta bene i led e sa trasformarli in emozione”

Brand Identity Le Gallerie degli Uffizi

azienda: Gallerie degli Uffizi

design: Carmi e Ubertis Milano

tipologia: corporate identity

“Sintesi di valori e identità condensati in un monogramma simbolico. Semplicità e unicità garantiscono la riconoscibilità e scoraggiano le imitazioni”

Chakra

azienda: Universal Selecta

design: Eugenio Pasta - R&D Universal Selecta

tipologia: arredi e complementi per l’ufficio

“Sistema avanzato di protezione termica e acustica, non privo di eleganza e trasparenza. Separare senza escludere”

D-Heart

azienda: D-Heart

design: Design Group Italia

tipologia: attrezzature medicali e ospedaliere

“Rende familiare la tecnologia medica e la traspone nella vita quotidiana. Non fa paura e permette al paziente di essere seguito a distanza”

E-Lounge

azienda: Repower

designer: Antonio Lanzillo & Partners

tipologia: arredo urbano

“Una nuova tipologia di prodotto in grado di unire diversi aspetti progettuali: digitale, sharing economy, cultura del vicinato, arredo urbano, connessione. Impresa che si fa interprete dello spirito dei tempi attraverso il design”

Enel X Juicepole/Juicebox

azienda: Enel X

design: Defne Koz, Marco Susani - Koz Susani Design

tipologia: stazione di ricarica per veicoli elettrici

“Introduce nella quotidianità del paesaggio urbano, in modo discreto e non invasivo, una tecnologia utile e innovativa come la ricarica elettrica”

Eutopia

azienda: Gomez Paz Design & Crafted

design: Francisco Gomez Paz

tipologia: arredi e complementi per la casa

“Oltre al design del prodotto è interessante il design del processo; realizzato in Argentina con materiali naturali del territorio, poveri e rinnovabili”

Ferrari Monza SP1

azienda: Ferrari

design: Flavio Manzoni - Ferrari Design

tipologia: automobile

“La capacità di proiettarsi nel futuro facendo tesoro della memoria e senza cadere nel vintage”

Food for soul

azienda: Food for soul

design: Food for soul

tipologia: progetto sociale

“Unisce due mondi che normalmente vengono tenuti a distanza: il mondo del bisogno e quello dell’arte. Nutre il corpo evitando gli sprechi e conforta lo spirito attraverso l’estetica”

Formula E Caliper

azienda: Brembo

design: Brembo

tipologia: componenti di automobili

“Meno inquinamento e più efficienza, uniti a un accurato design. Finalmente un freno pensato per le auto elettriche”

Hannes

azienda: IIT Istituto Italiano di Tecnologia, INAIL Centro Protesi

design: Lorenzo De Bartolomeis, Gabriele Diamanti, Filippo Poli - Ddpstudio

tipologia: protesi e strumenti per gli anziani

“Il design si rivela uno strumento indispensabile per aiutare le persone in difficoltà a riappropriarsi del proprio futuro. Tecnologia ed estetica aiutano a superare un disagio psicologico e un deficit fisico”

Il mare a Milano

azienda: Sanlorenzo

design: Studio Neo

tipologia: mostra

“Un riconoscimento alla capacità italiana di declinare il paesaggio immersivo/digital landscape con visioni poetiche e riferimenti artistici”

Outcut

azienda: Outcut

design: Rocco Carrieri, Pietro Carrieri

tipologia: imbarcazione

“Capace di attraversare il mare senza possederlo. Leggerezza, tecnologia amichevole, flessibilità che facilita il trasporto. Consente anche a chi ha pochi mezzi di vivere un’innovativa esperienza nautica”

Pieces of Venice

azienda: Pieces of Venice - Benefit Company

design: Luciano Marson

tipologia: riciclo di materiali dismessi

“Nell’abuso e nella banalità dei souvenir contemporanei, questo è un progetto di recupero materiale e culturale, che trasmette identità, storia, ironia e autenticità”

Rua

azienda: TM Italia

design: Ruadelpapavero

tipologia: sistema per cucina

“L’utilizzo dell’innovazione tecnologica di un unico materiale ceramico per il piano di lavoro e il piano di cottura genera una nitida sorpresa estetica”

Spazio

azienda: Falmec

design: Francesco Lucchese - Lucchesedesign Studio

tipologia: arredi e complementi per la casa

“Sorprendente nella sua semplicità. Incrocio armonico fra pulizia formale, accessibilità economica e sobrietà”

Premi Compasso d'Oro alla Carriera

Rossella Bertolazzi

“Non amando le luci della ribalta ma la sostanza delle cose, ha saputo contribuire in modo determinante alla divulgazione, allo sviluppo critico e all’insegnamento della cultura del design e della comunicazione visiva nel nostro paese. Una donna burbera e dolcissima, con uno spirito da combattente che l’accompagna da tutta la vita e le ha consentito di puntare sempre all’innovazione e al bene dei suoi studenti”.

Gilda Bojardi

“Punto fermo per l’informazione intorno al sempre più vasto mondo del design, capace di anticipare fenomeni complessi attraverso uno sguardo mai banale o ideologico della contemporaneità, e mantenendo posizioni critiche sempre costruttive quanto originali. Ha saputo interpretare le trasformazioni del settore editoriale anche attraverso il contributo fondamentale per la realizzazione di modalità di divulgazione e di partecipazione allargate a eventi che, anche grazie alle sue visioni, hanno raggiunto dimensioni internazionali”.

Marco Ferreri

“Il garbo nel gesto contraddistingue con coerenza, coraggiosa quanto lucida, tutta la sua attività progettuale. Un garbo basato su una sostanza metodologica assorbita nella stretta relazione con i grandi maestri del design italiano e lontano dagli eccessi della comunicazione. Un garbo capace di ascolto delle inespresse, e forse inesprimibili, istanze più profonde e intime di un uomo che, nella sua complessità, vuole restare se stesso”.

Carlo Forcolini

“Figura poliedrica nel mondo del progetto: designer, imprenditore, formatore, manager, comunicatore, ha sempre declinato la propria carriera nel segno dell’impegno civile. La formazione artistica lo ha spinto a esplorare il design come sommatoria di esperienze tecniche e narrative, in un percorso che ha prodotto oggetti memorabili, sviluppati interamente attraverso le aziende che nel tempo ha fondato oppure attraverso il rapporto con marchi storici del design italiano. Una generosità disinteressata quanto disincantata contraddistingue il suo rapporto con le giovani promesse del design che, anche grazie al suo impegno di formatore a livello internazionale, si confrontano in maniera non stereotipata con una professione sempre più articolata e complessa”.

Carlo Molteni, Piero Molteni

“Un esempio virtuoso di percorso sempre nuovo ma che non ha mai rinunciato ai valori profondi di continuità e responsabilità espressi da sempre dalla famiglia. Un percorso che ha contribuito alla crescita di un modello produttivo che negli anni si è affermato in tutto il mondo per qualità e affidabilità, capace di costruire e valorizzare una vera cultura del design made in Italy. Il loro percorso coraggioso e sempre discreto ha avuto come risultato una solida cultura aziendale proiettata al futuro, in una sperimentazione quotidiana condotta, passo dopo passo, con coerenza e determinazione”.

Anty Pansera

“Uno sguardo originale sul mondo del progetto, basato su una formazione legata alla cultura classica e alla storia della critica d’arte, le ha permesso di realizzare testi originali e fondamentali per comprendere il fenomeno del Made in Italy nella sua accezione più vasta. Un impegno mai dogmatico ma sempre impegnato nel calare la cultura del progetto in territori professionali ampi, che comprendono quello dell’insegnamento quanto quello della divulgazione attraverso mostre memorabili”.

Vanni Pasca Raymondi

“Rappresenta un anello fondamentale di raccordo tra architettura e design, discipline che nel costante impegno universitario si confrontano e si integrano in una visione che supera il consueto approccio disciplinare, per riconsegnarci anche attraverso la sua ricca opera saggistica una visione complessa di un progetto di modernità civile”.

Eugenio Perazza

“Personalità vulcanica, è stato capace di innestare la cultura del miglior design in un territorio tradizionalmente votato ai canoni della tradizione, superando scetticismo e conformismo rispetto a nuove metodologie, nuove tecnologie e nuove esperienze, e utilizzando a tutto tondo la cultura del design. Nelle sue scelte ha sempre dedicato speciale attenzione alla valorizzazione delle esperienze locali, senza mancare di stimolarne sempre il confronto internazionale lontano da nostalgie e provincialismi”.

Nanda Vigo

“Il rapporto tra luce e spazio è nella sua carriera un territorio di ricerca costante di equilibrio armonico dinamico. Arte, architettura e design si fondono in una visione interdisciplinare che nel tempo viene calata con sempre maggior consapevolezza nell’impegno per la salvaguardia dell’ambiente e delle culture fragili. Un’attività sempre coerente, capace di dare corpo alla disciplina attraverso progetti poetici dotati di ‘pesante leggerezza’”.

Compasso d’Oro alla carriera. Premi internazionali

Emilio Ambasz

“Precursore del rapporto tra edificio e verde, ha concretizzato veri e propri manifesti ‘vivi’ di una cultura per lo sviluppo sostenibile. Ha esplorato con una poetica non consueta le relazioni tra questo modello culturale e i processi di design, anticipando coraggiosamente questioni oggi di urgente attualità rispetto alla responsabilità produttiva. Grande divulgatore della cultura del progetto di design, ha sostenuto appassionatamente nel mondo la conoscenza del miglior design made in Italy”.

Nasir Kassamali, Nargis Kassamali

“Un percorso in continua evoluzione, capace di innovare il modello distributivo inserendovi cultura e passione, trasformando il tradizionale concetto di store in un luogo dell’esperienza e della conoscenza per un pubblico vasto e non solo per una ristretta élite. Un punto di riferimento e di valorizzazione per la cultura del design made in Italy nel panorama internazionale”.

Jasper Morrison

“Ha saputo guardare il mondo dove altri si limitavano a vederlo. Un percorso attraverso progetti per tipologie di prodotto spesso distantissime tra loro, che ha sviluppato nella concretezza del lavoro quotidiano, lontano dalla retorica autoreferenziale e autocelebrativa”.

Compasso d’Oro alla carriera del prodotto

Arco

design: Pier Giacomo Castiglioni e Achille Castiglioni (1962)

Prod.: Flos

“Innovazione tipologica nel settore illuminotecnico, è stata capace nel tempo di diventare icona per l’intero design italiano nel mondo”

Nathalie

design: Vico Magistretti (1978)

prod.: Flou

“Innovazione tipologica nel settore del letto tessile, rappresenta nel tempo un esempio di funzionalità e di poetica”

Sacco

design: Piero Gatti, Cesare Paolini e Franco Teodoro (1968)

prod.: Zanotta

“Innovazione tipologica nel settore dell’imbottito, rappresenta nel tempo la libertà dai convenzionali stili d’uso”

TARGA GIOVANI - PREMI

Casco 4.0

Università: LABA Libera Accademia di Belle Arti

Studente: Pietro Gnali

Relatore: Andrea Gallina

Tipologia: tesi di laurea triennale

Sil-O-Safe

Università: Politecnico di Milano, Scuola del design

Studente: Caterina Castiglioni

Relatori: Mario Bisson, Stefania Palmieri

Tipologia: tesi di laurea triennale

Tetraodon: ricerca, progettazione e sviluppo di un sistema di protezione individuale per le valanghe bio-ispirato a specie marine

Università: Università degli Studi di Camerino

Studente: Gianmarco Gatti

Relatore: Lucia Pietroni

Tipologia: tesi di laurea triennale