architect: Giuseppe Di Girolamo location: Massa d’Albe - L’Aquila year: 2023

A Masse d'Albe, in Abruzzo, l'architetto Giuseppe Di Girolamo ha sviluppato un'opera sacra dai tratti puri e delicati, imponente nel suo candore e al contempo leggera per la scelta volumetrica di pieni e vuoti.

Pensata come mezzo di profonda riflessione ed espressione, l’architettura cimiteriale si esprime attraverso uno stile minimalista, proponendo semplicità di forme e volume. Basandosi sulla riduzione degli elementi e sull’eliminazione del superfluo, il progetto mette in luce l’essenza dello spirito imponendo la concentrazione del visitatore sull’esperienza della visita estraniandolo completamente dal tempo. In tale contesto il design gioca un ruolo comunicativo primario: l’attenzione alla proporzione tra luci e ombre è una chiave interpretativa per rilevare l’essenza del costruito e rivelare gli obiettivi del progettista Giuseppe Di Girolamo. Trattandosi di un’opera privata, l’elemento intrigante è la scelta di comunicazione e materializzazione del rapporto tra l’autore e gli affetti più cari, apparentemente distante. La dualità persona-architettura diventa narrazione visiva della complessità delle relazioni personali assegnando al costruito il ruolo di guida attraverso la varietà delle emozioni umane, da quelle più oscure e introspettive a quelle più luminose e riconciliative.

L’involucro architettonico si sviluppa su pianta quadrata 4x4 m, stessa misura dell’altezza a compimento di un cubo perfetto. Il riferimento dichiarato è il blocco di cava modellato tramite sottrazione del superfluo per dare forma a un “monumento” esternamente monocromatico caratterizzato unicamente da due ampie aperture da cui prende luce l’unico ambiente. Gli intagli sui setti svolgono un compito cruciale: l’inclinazione della luce solare, intercettando gli spigoli, dà vita a ombre dalle differenti profondità e proiezioni creando prospetti sempre diversi. La disposizione dei loculi, unitamente alla pavimentazione, delinea un percorso che invita il visitatore a esplorare l’angolo nascosto dove si trova la seconda apertura del blocco. L’esposizione del costruito rispetto al percorso del sole regala differenti intensità di luce all’ambiente conformando un contesto sempre diverso a seconda dell’ora di visita e della stagione in corso.

L’ingresso e proiezione della luce esalta la finitura in travertino a rivestimento dei loculi e irradia il colore scuro della pavimentazione effetto basalto, proposta anche su un paramento verticale. Il progetto di Giuseppe Di Girolamo sfida il contesto religioso italiano, noto per la sua ricchezza di elementi e decorazioni, promuovendo invece una rivoluzione che restituisca sacralità e centralità al volume e allo spazio. La scelta di privilegiare l'essenziale onora il valore intellettuale dell'architettura, stimolando i visitatori a spogliarsi delle convenzioni ricercando una contemplazione intima e libera dalla frenesia quotidiana. L’incoraggiamento è riverso a un viaggio senza tempo, verso il silenzio della spiritualità e della riflessione.

