Paradigma. Il Tavolo dell'architetto: abbiamo chiesto a Luca Molinari di spiegare attraverso un video quale significato attribuisce all’idea di “tavolo dell’architetto quale luogo di lavoro".

ll Museo Novecento Firenze ospita periodicamente Paradigma. Il tavolo dell’architetto, una rassegna di incontri curata da Laura Andreini che vedono protagonisti celebri architetti, collettivi e studi di architettura del panorama contemporaneo. Strumento per eccellenza della pratica dell’architetto, il tavolo di studio rappresenta ciò che per il pittore è il cavalletto e per il musicista lo spartito, ovvero il supporto della creazione. La sistemazione del tavolo racchiude in sé l’organizzazione mentale della persona che ci lavora e, si ritagliano il proprio spazio oggetti legati ai rapporti personali, alle idee, alle abitudini; piccole madeleine che schiudono la memoria al mondo del design e della progettazione.

Il Museo Novecento Firenze è attualmente chiuso per l'emergenza Coronavirus, ma l'iniziativa prosegue online!

PARADIGMA. IL TAVOLO DELL’ARCHITETTO

