LEA Ceramiche studia collezioni che siano in grado di rompere la consuetudine in ceramica, di aprire a nuove strade progettuali e a nuovi codici estetici, attraverso innovazione e tecnologia, e che siano di ispirazione per il mondo dell’interior e dell’architettura. Le superfici che ci circondano, oggi sempre di più, devono soddisfare esigenze estetiche e funzionali e, soprattutto, garantire sicurezza e protezione nella vita di ogni giorno. È con questo spirito che nascono le collezioni di LEA Ceramiche che sanno distinguersi per lo stile distintivo, per uno studio approfondito e innovativo dei materiali e delle loro potenzialità espressive, per l’attenzione ai dettagli e per una garanzia eccezionale: la protezione antibatterica Protect®, un’esclusiva tecnologia agli ioni d’argento che elimina il 99,9% dei batteri dalla superficie, 24h/24, per la massima sicurezza degli spazi e degli ospiti che li accolgono.

Tra le ultime novità proposte da LEA Ceramiche e in grado di combinare perfettamente design e protezione, spicca Masterpiece, la nuova collezione firmata dall’architetto Ferruccio Laviani. Dalla combinazione e scomposizione di due superfici materiche come il cemento (Master) e il seminato (Piece), nasce una nuova collezione visionaria e ricca di sfumature, in grado di proporre un alfabeto ceramico con cui comporre sofisticati capolavori di design.

Due diverse superfici che possono essere liberamente combinate tra loro, oppure vivere separatamente. Pensata per ambienti minimal o più ricchi, per il residenziale moderno o per loft, per il commerciale e per il contract, Masterpiece by Ferruccio Laviani si rivolge a chi ricerca personalità attraverso una proposta inedita, articolata e versatile, perfetta per dare voce alla migliore creatività.

Con Concreto, design by Fabio Novembre, il materiale simbolo dell’architettura moderna diventa ispirazione per un’operazione concettuale che, tra campiture pure e pattern decorativi, celebra l’estetica del cemento. Una collezione ceramica integrale articolata su tre spessori, su più finiture, più formati e più soluzioni decorative, che consente un uso trasversale dei materiali e continuità delle superfici anche tra aree interne ed esterne. Un progetto estetico che plasma dunque il carattere di ogni ambiente: spazi più intimi e privati, accoglienti, in un’armonia unica di minimalismo e design.

Dalla commistione tra le più avanzate tecnologie e una sofisticata ricerca estetica è nata infine Anthology: un’interpretazione innovativa e inedita di soggetti tradizionali, come la pietra e il marmo, che si fondono in una collezione unica, per un risultato non presente in natura, sofisticato e sorprendente. Una proposta che nasce da una ricerca stilistica profonda e matura, accompagnata dall’applicazione delle migliori tecnologie produttive e decorative disponibili, come l’innovazione introdotta da Panariagroup che consente un perfetto sincrono della grafica con la struttura tridimensionale creata in superficie. Il risultato è un prodotto estremamente realistico, dove sono riconoscibili le peculiarità e le qualità tipiche della pietra e i tratti preziosi e inconfondibili dei migliori marmi presenti in natura. Un effetto esclusivo, per confini di esperienza sia visiva che tattile mai esplorati da un prodotto ceramico.