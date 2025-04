Nel cuore della Sicilia, alle pendici dell’Etna, nasce Lavica, la nuova collezione in gres porcellanato di Ceramiche Keope. Un omaggio alla maestosità e al mistero del vulcano siciliano, simbolo di potenza e rigenerazione, che si traduce in superfici capaci di raccontare una storia antica, fatta di pietra, fuoco e memoria.

Una collezione in gres porcellanato che racchiude l’anima più autentica della pietra lavica siciliana. Ogni elemento è un tributo a un mondo antico: le superfici, che richiamano le texture grezze e affascinanti delle rocce vulcaniche, raccontano la straordinaria capacità della terra di rigenerarsi e di ispirare, ogni giorno, nuove storie da vivere.

Lavica, con le sue trame materiche e le tonalità intense, interpreta con forza la ricchezza della pietra lavica, portando negli spazi contemporanei l’essenza di una terra dal fascino senza tempo. Con maestria e dedizione, Ceramiche Keope rende omaggio alla Sicilia attraverso una collezione che diventa un ponte simbolico tra passato e presente, fondendo la forza della natura con l’eleganza e la visione del design moderno.

Grafica e struttura si intrecciano in un’elegante danza che dà vita a un’estetica moderna: essenziale nei fondi, ma arricchita da una proposta decorativa affascinante. Tre tonalità intense - Grey, Anthracite e Black - compongono una palette cromatica profonda e sofisticata, capace di evocare tutta la forza e la bellezza della pietra lavica, con riflessi ricercati che catturano e seducono lo sguardo.

Anche i decori della collezione Lavica, realizzati in collaborazione con Bluma Studio di Milano, celebrano il ricco patrimonio culturale siciliano, tra tradizioni, forme e colori. Al centro della collezione decorativa si trova l’artigianalità: quattro varianti cromatiche e altrettante interpretazioni grafiche prendono vita sulle superfici grazie all’antica tecnica del terzo fuoco. Ogni pezzo è una piccola opera d’arte, pensata per arricchire gli spazi con stile e offrire infinite possibilità di personalizzazione.

La collezione è proposta in un’ampia varietà di formati, dal pratico 7,5x60 fino alla maestosa lastra 120x278, ideale per creare superfici continue e visivamente armoniose, perfette per ambienti dal forte impatto estetico. La finitura Spazzolato R10 offre una leggera struttura superficiale che richiama l’autenticità del materiale naturale d’ispirazione, mentre la finitura Silky regala una piacevole sensazione di morbidezza al tatto, valorizzando l’esperienza sensoriale.

Per gli spazi esterni, la serie include la versione Strutturato R11, antiscivolo e resistente, pensata per garantire sicurezza e facilità di manutenzione anche nelle condizioni più esigenti.

Con Lavica, la forza espressiva della pietra vulcanica si traduce in una collezione di superfici moderne e sensoriali, pensate per dare vita ad ambienti esclusivi e ricchi di personalità, sia in contesti residenziali che contract. Un espediente stilistico raffinato, capace di unire materia e design in un equilibrio perfetto.