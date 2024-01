Nei giorni scorsi è stato presentato presso il Palazzo del Consiglio Regionale D'Abruzzo il progetto del Centro Polifunzionale per famiglie TALEA di Ripa Teatina, in provincia di Chieti, firmato LAP architettura.

Il progetto ha ricevuto il finanziamento da parte del MIUR con fondi PNRR e il cantiere è pronto a partire. Un mantello morbido che si integra perfettamente nella natura circostante, fatto a misura delle persone. Questo l’obiettivo del progetto realizzato dallo studio italiano LAP architettura, coinvolto nello sviluppo di opere dal carattere sociale e culturale basate su un nuovo modello di progettazione partecipativa.

Il contesto in cui nasce il comune abruzzese, arroccato su una collina alta 199 metri collocata a ridosso della costiera adriatica e circondato da alture e ampie vallate tappezzate da vigneti, ha ispirato il concept progettuale e il nome stesso del centro polifunzionale. Come la talea di vite donatrice di poche gemme capaci di rigenerarsi, l’opera vuole ridare vita a un’area “persa” del paese, mentre l’edificio è stato pensato seguendo una linea che coniugasse la semplicità e la delicatezza delle forme della vallata.

Un intervento che ha preso dunque le fila dal paesaggio per definire nuovi volumi e funzionalità diverse e che ospiterà spazi dedicati all’accoglienza, ludico/creativi per l’infanzia, laboratori e anche un’area per l’allattamento e per il sonno.

Un impianto morbido che riprende la morfologia originaria della zona e favorisce uno schema distributivo le cui superfici trasparenti dell’edificio si fondono con la morbidezza del profilo della copertura, dove la separazione tra spazio interno ed esterno si fa labile. A livello compositivo la regolarità planimetrica dell’edificio è stravolta dal tetto-mantello che appoggiandosi sui suoi spigoli, dà vita ad una spazialità interna diffusa e dalle forme armoniose. L’edificio è sia proiettato verso l’esterno e nel contempo rivolto all’interno dove la sinuosità della copertura è ripresa dal prolungamento della pavimentazione che si trasforma in una duna gradinata che accoglie gli spazi del laboratorio. Lo spazio che ne deriva avrà un carattere aggregativo trasformando l’area in una grande piazza coperta. L’ambiente fluido intero favorisce uno schema distributivo proiettato verso l’esterno che dialoga rispettosamente con l’area verde circostante. Questa relazione si fa tangibile proprio nell’elemento caratterizzante del progetto, la copertura percorribile, che diventa elemento di collegamento tra la strada e l’area verde sottostante.

"Alla base del progetto c’è stata la volontà di immedesimarsi nelle esigenze della cittadinanza, per riportare una dimensione verde e sociale in quello che era prima un luogo di aggregazione, sport e condivisione, poi 'perso'. Il Centro Polifunzionale per famiglie TALEA sarà un edificio 'morbido' dalle varie sfaccettature pensato come un’opportunità. Ci siamo concentri sul contesto, sui comportamenti e sulle emozioni delle persone per creare uno spazio che abbia un posto preciso nel tempo" ha affermato Federico Sorgi, ingegnere co-founder di LAP architettura.

Scheda progetto

Luogo: Ripa Teatina, Chieti

Anno: 2023

Status: in corso

Tipologia: Civico

Cliente: Comune di Ripa Teatina

Progettista: LAP architettura

Team: Daniel Caramanico, Federico Sorgi, Simone Esposito, Mauro D’Angelo, Nicola Ricci, Arianna Di Giampietro, Eugenia Di Biase, Giorgia Ranieri

Progetto Strutturale: ing. Pietro Di Pietro

Progetto Impiantistico: ing. Federico Esposito

RUP: arch. Mario Rispoli

Render: Federico Sorgi (LAP architettura)