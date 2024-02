architect: Tanghua Architects location: Ningbo, Zhejiang, China year: 2023

Tanghua Architects ha concepito un centro congressi per la città di Ningbo seguendo il concept di un ponte coperto circondato da pittoreschi paesaggi montani e fluviali. Il progetto, con un design distintivo e una risposta al genius loci, è stato scelto a seguito di un concorso internazionale. Il centro conferenze funge da sede per gli affari governativi e le attività commerciali legate alla "Belt and Road Initiative" e al "Yangtze River Delta Integration Plan". Simboleggia fortemente la cultura nazionale e svolge un ruolo di ponte di collegamento tra Ningbo e il mondo.

Il centro congressi si trova nell'area panoramica del lago Dongqian, alla periferia sud-est della città di Ningbo. Qui si incontrano ruscelli, fiumi, laghi, montagne, stagni di loto: risaie e zone umide si estendono per migliaia di metri quadri.

Lo studio di architettura Tanghua Architects ha preservato la topografia, il sistema idrico e l'ecosistema del sito, disponendo il centro congressi in posizione sopraelevata in un'area a forma di cintura nord-sud. La configurazione compatta dell'edificio garantisce la conservazione di 36,7 ettari di paesaggio agrario: un romantico e sostenibile mantenimento del paesaggio agricolo nell'era di rapida espansione urbana. Da un lato, ciò consente di riservare in modo flessibile il terreno per un potenziale sviluppo urbano futuro; dall'altro, il terreno agricolo esistente è diventato una zona di transizione ecologicamente continua che facilita la simbiosi "città-terreni coltivati”.

La parte settentrionale del layout è costituita da una sala polifunzionale su larga scala da 11.000 metri quadri, dalla sede principale da 5.500 metri quadri, da una sala banchetti da 3.700 metri quadri e dall'area congressuale da 1.800 metri quadri. La parte meridionale è un hotel a cinque stelle con 342 camere.

I tre sbocchi d'acqua diventano naturalmente nodi paesaggistici tra i volumi funzionali e gli spazi aperti. Le strade a piccola scala e gli insediamenti commerciali collegati al centro congressi sono disposti lungo l'acqua e, insieme ai villaggi, alle vie del mercato e ai templi, costituiscono una scena urbana multidimensionale come quella di un pittoresco dipinto a rotoli del Jiangnan. Il volume principale dell'edificio è elevato a cinque metri di altezza. Il piano delle conferenze si trova a 10 metri dal suolo. Sfruttando la variazione di altezza del sito tra nord e sud, il centro congressi può essere collegato alla strada cittadina a diverse altezze, realizzando un traffico tridimensionale.

Durante le riunioni, i partecipanti entrano nel centro congressi dal livello superiore e ne escono da quello inferiore, mentre la circolazione dei servizi e quella delle merci sono organizzate separatamente. Grazie alle uscite multiple collegate alla rete di trasporto pubblico urbano, è possibile evitare assembramenti e assicurare un'evacuazione senza problemi. Quando le sedi della conferenza sono chiuse, il ponte coperto e le strade commerciali sono aperti al pubblico 24 ore su 24, trasformandosi in un mercato e in insediamenti che ricordano le città d'acqua del Jiangnan.

Il ponte coperto non è un semplice ponte, ma piuttosto un edificio a forma di ponte. Serve come spazio aperto pubblico multifunzionale, fornendo riparo dal sole e dalla pioggia, nonché un luogo in cui le persone possono riposare, comunicare, riunirsi e godersi il paesaggio. Questa struttura unica contribuisce anche a creare un polo educativo che fonde gli elementi della cultura locale, della storia e della scienza.

L'attenzione alla conservazione ambientale, all'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni è integrata nei singoli edifici e nella rete di infrastrutture urbane. Il sito del progetto si trova vicino allo sbarramento di Gaoqiu, un'area importante per la deviazione e lo stoccaggio delle piene nell'ambito del sistema di controllo delle inondazioni del lago Dongqian. Per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente idrogeologico locale, il team di progettazione ha concepito un edificio in stile ponte a palafitta sopraelevato rispetto ai campi. Ciò consente di avere una visione ravvicinata del lago Dongqian senza alterare le proprietà intrinseche dello sbarramento di Gaoqiu. Per ridurre il deflusso dell'acqua piovana e l'inquinamento idrico, sono stati utilizzati tetti verdi e materiali di pavimentazione permeabili per conservare ampie aree verdi e aumentare l'infiltrazione e il reintegro dell'acqua. Inoltre, l'energia fotovoltaica rinnovabile in loco viene utilizzata per fornire acqua calda e viene implementato un sistema di scambio di calore geotermico.

L'agricoltura, che risale alle origini culturali della città di Ningbo, può essere considerata la radice della cultura Hemudu. Preservando la zona umida naturale del sito, il progetto di Tanghua Architects giustappone l'area urbanizzata ad alta densità e ritmo sostenuto con l'idilliaco spazio naturale e integra il sistema dell'industria del turismo culturale con quello dell'industria espositiva. È il nesso tra la cultura regionale e la città moderna, una città d'acqua contemporanea dello Jiangnan dove i fiumi e i laghi si incontrano e ospitano sia l'agricoltura che il commercio, e un esempio di Ningbo e del desiderio della gente di una vita migliore.