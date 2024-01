C’è un luogo, in provincia di Bari, dove la natura, il vento, i colori e i profumi della Puglia danno vita a sensazioni uniche. In questo posto, circondato da mandorli e ulivi secolari, sorgono le Dimore Angiulli: quattro trulli risalenti al 1800, che in origine facevano da rifugio e abitazione privata per i contadini. Oggi, grazie a un sapiente restauro e ampliamento a opera dello studio Area87, quei trulli sono diventati un luogo pieno di fascino, che offre ai suoi ospiti benessere, relax e massimo comfort.

I proprietari, discendenti della famiglia originaria del posto, hanno voluto fortemente mantenerne le caratteristiche e valorizzarne la bellezza unica. Il restyling è avvenuto nel pieno rispetto della natura del posto: l’architettura dei trulli è quella originaria e sono state mantenute le strutture e i materiali che li caratterizzano e li rendono riconoscibili in tutto il mondo. I campi attorno alle dimore Angiulli, dove ulivi e mandorli restituiscono all’occhio l’immagine della natura potente e incontaminata, sono circondati dai tipici muretti a secco in pietra calcarea, parte integrante della cultura e della storia di Castellana Grotte. E proprio la pietra e il legno sono i materiali che sono stati scelti in questo restyling, perché rispecchiano e valorizzano storia e tradizione.

In ognuna delle sei suite, all’esterno come all’interno, passato e presente si incontrano creando una sinergia unica. È in questo contesto che si inserisce perfettamente Vimar. Per garantire il massimo del comfort e dell’ospitalità è stato scelto il sistema By-me Plus: la sua tecnologia avanzata permette di gestire in modo semplice e sicuro anche da remoto le varie funzionalità in questo ambiente di prestigio. Con By-me Plus, è possibile controllare le funzioni di termoregolazione delle suite, per offrire sempre il massimo del benessere e la temperatura perfetta; questo consente inoltre un controllo puntuale dei consumi ed evita sprechi di energia, per una gestione del luogo sostenibile e attenta.

Il sistema By-me Plus permette poi di gestire anche altre funzionalità, come gli accessi alle Dimore Angiulli, tramite l’apertura anche da remoto del cancello principale, garantendo massima sicurezza e tranquillità ai proprietari e mettendo la tecnologia al completo servizio del cliente. Le funzioni sono controllate e gestite comodamente attraverso la rinnovata app View di Vimar, oggi ancora più intuitiva, semplice, efficace e fruibile.

Per le sei suite, è stata scelta la serie Plana in tecnopolimero bianco, che con le sue linee pulite ed essenziali si inserisce perfettamente negli ambienti delle Dimore Angiulli. Il suo design discreto ed elegante risalta sulle pareti, valorizzando la natura e la bellezza delle stanze. Semplicità d’utilizzo, comfort ed estetica caratterizzano i vari dispositivi, come i comandi luce, le prese di corrente e USB, i termostati, le luci di emergenza e i lettori di carta a transponder con cui attivare le funzioni di illuminazione e termoregolazione.

“Conosco bene Vimar e i suoi prodotti” racconta l’installatore Antonio Tauro “e so che questa è la scelta migliore per un luogo di questo genere, sia a livello estetico che pratico. Il prodotto è semplice e piacevole da utilizzare e anche dal punto di vista domotico, la soluzione By-me Plus è l’ideale: i proprietari la utilizzano con molta facilità, gestendo attraverso la app View di Vimar le luci, la temperatura e gli accessi anche da remoto. Cercavano semplicità di utilizzo e sicurezza e con Vimar le hanno trovate”.



“Per questo progetto volevamo dei prodotti che si inserissero nell’ambiente e ne rispettassero la natura e lo stile” affermano gli architetti dello studio Area87 “abbiamo quindi scelto Plana per il suo design semplice e moderno che si inserisce in maniera armonica nel contesto. Inoltre Vimar ci ha supportato in ogni fase del progetto elettrico e questa collaborazione ha fatto la differenza”.