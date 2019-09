Ospitata fino al 29 settembre nell’affascinante cornice de L’Observatoire del BHV, al 5° piano del celebre Grande Magazzino nel cuore del Marais, “Le Monde de RO” porta nella capitale francese i pezzi iconici della celebre galleria milanese, insieme ad alcune opere realizzate per il progetto RO Guiltless Plastic. Ad affiancarle, una selezione delle più importanti creazioni del design internazionale, scelte dalla stessa Rossana Orlandi.

Il risultato è una mostra scenografica, con un suggestivo allestimento che mette in scena i lavori di oltre 50 progettisti - insieme a Tiziano Vudafieri: Patricia Urquiola, Philippe Starck, Fabio Novembre, Barnaba Fornasetti, Studio Job, Matteo Cibic, Massimilano Adami, Elena Salmistraro.

All’interno dell’esposizione uno spazio d’eccezione è riservato al progetto Guiltless Plastic, lanciato da Rossana Orlandi per promuovere l'utilizzo di plastica riciclata all'interno della comunità del design. Una selezione dei 27 pezzi unici, appositamente realizzati da designers di fama mondiale e presentati al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano durante lo scorso Fuorisalone, è ora in mostra al BHV di Parigi. Tra queste, la Wilhelm Lamp di Tiziano Vudafieri: l’architetto milanese è tra i progettisti che hanno risposto all’invito di Rossana Orlandi per dare una seconda vita alla plastica.

L’opera - stampata in 3D in policarbonato riciclato - rappresenta un omaggio a Wilhelm Wagenfeld, insegnante del Bauhaus e maestro indiscusso del design modernista, di cui Vudafieri è collezionista. L’architetto è partito proprio da un vaso in vetro di Wagenfeld del 1935, trasformandolo in un’imponente lampada a sospensione ad altezza umana.

“Dopo il successo al Fuorisalone, la Wilhelm Lamp e tutto il progetto Guiltless Plastic, grazie a questa mostra straordinaria, diventano protagonisti anche della Paris Design Week” - spiega Tiziano Vudafieri - Il mio pezzo celebra un grande maestro del Bauhaus che inspiegabilmente al di fuori del mondo tedesco è oggi poco conosciuto. Wagenfeld negli anni ’20 e ’30 è stato un grande innovatore delle tecniche industriali, soprattutto del vetro, essendo tra i primi a utilizzare la tecnica Soffio - Soffio appena inventata e il primo in assoluto a usare il vetro borosilicato per uso domestico. Tra le sue opere prediligo i vetri, i vasi in particolare, dalle forme classiche e rigorose, eleganti e moderne. Da qui l’idea di riciclare non solo i materiali per la lampada, ma anche il design stesso, in pieno tema Guiltless Plastic”.

Per realizzare la Wilhelm Lamp è stato scelto il policarbonato riciclato, un materiale plastico riciclabile trasparente, dall’alta resistenza termica e meccanica, ma allo stesso tempo dotato della giusta fluidità allo stato fuso che ha consentito lo stampaggio tramite tecnologia 3D. Il policarbonato riciclato risponde all’importante necessità di garantire un secondo utilizzo a prodotti di largo consumo arrivati a fine ciclo di vita: disponibile in grossi quantitativi, il policarbonato viene macinato, fuso e riprocessato, secondo un tipo di riciclo definito “meccanico”.

Di grande valore la filiera di partners e consulenti di cui si è avvalso Vudafieri, a partire da Baolab - studio specializzato sui trend colori-materiali-finiture - per l’identificazione della materia e delle tecniche più adatte, a LATI - produttore di compound termoplastici per applicazioni tecniche - che ha messo a disposizione il suo know how sui materiali e il materiale stesso, fino a GIMAC. Dotata di una delle più grandi stampanti 3D disponibili, Gimac ha sviluppato una tecnica di stampa che parte direttamente dai granuli di plastica, saltando il passaggio della trasformazione in fili e consumando di conseguenza meno energia. La Wilhelm Lamp si compone di 12 spicchi - alti circa 160 cm e larghi circa 45 cm - distanziati l’uno dall’altro e tenuti insieme da una struttura in metallo. Il risultato è un lampadario “facilmente” componibile, smontabile e trasportabile in una scatola. La parte illuminante è un porta lampada in ottone a 4 luci, con due lampadine laterali per la luce diffusa e due a spot per una luce puntuale verso il basso.

Dopo la mostra parigina, la Wilhelm Lamp e le opere di Guiltless Plastic saranno protagoniste di altre due tappe a Londra e New York.

“Le Monde de Ro”

29 agosto - 29 settembre 2019

BHV Marais

Paris