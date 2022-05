architect: Herzog & De Meuron location: London, United Kingdom year: 2021

Il campus del Royal College of Art a Battersea offre una formula per l'istruzione, la ricerca e l'imprenditorialità, che esplora le possibilità creative date dall'intersezione tra scienza, arti e design. Si tratta di una soluzione architettonica flessibile che si adatta ai programmi di insegnamento e ricerca di questa istituzione che ha 185 anni, con l'obiettivo di unire e rafforzare la cultura dell'innovazione del design e dell'imprenditorialità del Royal College of Art (RCA).

Il sito occupa l'isolato a sud degli edifici esistenti del RCA Battersea, all'interno del Battersea Creative Quarter. Il progetto prevede 15.500 mq di spazi per laboratori, studi e ricerche. Il piano terra, sede di laboratori e altre aree produttive, fa da basamento allo Studio Building basso di 4 piani lungo Howie Street e al Research Building più alto di 8 piani situato in posizione dominante lungo Parkgate Road. Howie Street rappresenta l'arteria principale del Campus RCA Battersea.

I mattoni a vista e le grandi aperture rivolte a nord, dei laboratori e dello Studio Building presentano un profilo unico e contestuale a Battersea Bridge Road; le punte metalliche del Research Building offrono un'identità distinta allo skyline del campus.

Il laboratorio è il nucleo delle attività dell'RCA. Gli spazi dell'officina sono disposti come una serie di volumi interconnessi, sui quali si estendono e si sporgono gli spazi superiori dello studio, che incorporano gli ingressi agli spazi di studio e di ricerca. La disposizione dei volumi al livello della strada forma un passaggio che collega gli edifici esistenti dell'RCA lungo Howie Street e consente la vista attraverso il sito, mentre legrandi vetrate forniscono collegamenti visivi con i laboratori. Il volume sporgente dello studio sovrastante fornisce passaggi coperti e aree di seduta riparate al livello della strada, oltre a balconi e terrazze.

Una porzione della Radstock Street, precedentemente chiusa, è incorporata nel piano terra; i piani superiori degli studi si estendono su questo spazio per creare un "Hangar" a doppia altezza, una zona flessibile per la produzione e l'esposizione di opere di grandi dimensioni, sufficientemente spaziosa per ospitare assemblee ed eventi della RCA. Questo spazio può anche essere aperto al pubblico, creando un'altra via di comunicazione da Howie Street all'area di accoglienza principale del campus.

I piani dello Studio sono costituiti da una serie di tre piani terrazzati, ciascuno dei quali comprende circa 2000 mq. Questi spazi contengono un'infrastruttura flessibile che può essere adattata a una serie di programmi RCA. Oltre alle qualità essenziali della luce e dell'aria naturale che alimentano gli studi interni, i piani in cemento si estendono a formare gallerie esterne a sbalzo, fornendo ombra e ventilazione naturale e un collegamento immediato con l'esterno per chi lavora all'interno.

Il Research Building è organizzato sopra i laboratori del piano terra come una pila cubica di sette piani. Ogni spazio è un'unità di ricerca flessibile dotata di spazi provvisori per i laboratori. Il livello 7 contiene uno spazio per eventi e una terrazza con vista verso nord e verso il resto del campus.