Scavolini e Fabio Novembre si rivolgono alle necessità delle nuove generazioni, in un mondo sempre più connesso, con una proposta che integra al meglio le attualissime tre “C”: comunicazione, cambiamento e condivisione. L’approccio è stato quello di immaginare una cucina in grado di parlare a un target giovane che sente la necessità di vivere lo spazio domestico in modo leggero e innovativo. Una cucina quindi “parlante” e connessa, un concetto pop, forte e giocoso a partire dal concept estetico: Dandy Plus con le sue forme riattualizzate, da un lato richiama lo storico modello Scavolini, best seller anni ’80 Dandy, e dall’altro si rivela come chiaro omaggio al design italiano più espressivo, caratterizzato da curve morbide, texture decorative e vivaci colori d’accento.

Da qui è poi sorta l’idea di portare all’interno del focolare domestico la voce di Alexa: l’assistente personale intelligente sviluppato da Amazon che, integrato nei comandi BTicino Living Now, con le sue funzionalità all’avanguardia, si rivela un’alleata fondamentale per interagire e controllare gli elettrodomestici, consultare una ricetta, intrattenersi con la musica di sottofondo e ancora, ordinare il proprio cibo online laddove la preparazione della cena non andasse per il verso giusto. Con Dandy Plus, Scavolini ha colto le opportunità del mondo digitale e realizzato il primo sistema d’arredo nativo Alexa inside. Dal punto di vista stilistico, l’elemento a ponte disegna la cucina e ne definisce il profilo, rendendo il suo aspetto riconoscibile. Che includa tutto il blocco cucina o solo le basi, i mobili del living o il sostegno banco colazione, l’elemento a ponte è il leitmotiv della collezione.

Grande attenzione è stata data alla selezione e all’equilibrio della palette cromatica. Nella versione compatta, il colore dominante è il bianco dei pensili, affiancato al grigio del ponte e a un tocco di colore che emerge dagli elementi che entrano in contatto con l’utente come maniglie, pulsanti, manopole e leve dei miscelatori. 5 sono le vivaci colorazioni disponibili per tutti gli elementi personalizzabili: Rosso Corallo, Giallo Senape, Blu Agave, Bianco Prestige, Nero Ardesia, a cui si aggiungono Alluminio e Bronzo disponibili solo per le maniglie. Queste ultime sono realizzate in plastica riciclata e si contraddistinguono per la particolare texture a sfere posizionate progressivamente a scomparire verso il bordo: una peculiarità che genera piacevoli sensazioni tattili. Caratteristica distintiva di Dandy Plus è la Task Bar, la barra attrezzata costituita da un profilato in alluminio posizionata sotto i pensili e fissata alla parete sulla quale si colloca il dispositivo altoparlante intelligente che, attraverso BTicino Living Now, controlla i diversi impianti tecnologici. Grazie all’innovativo sistema con Amazon Alexa integrato è possibile attivare con la voce le funzioni domotiche della casa: controllo elettrodomestici, luci, tapparelle, antifurto, musica e temperatura. In Dandy Plus, infatti, la tecnologia presente è quasi invisibile: lo dimostra anche il caricatore wireless integrato nel top del piano, uno degli accessori tecnologici che più verrà utilizzato nel prossimo futuro. Ulteriori componenti che arricchiscono la Task Bar sono gli slot rotondi incorniciati da anelli in plastica riciclata che ospitano funzioni smart come prese elettriche e porte USB, ma anche mensole, accessori e contenitori, tutti caratterizzati da accenti di colore coordinati con gli altri elementi custom. Grazie alle caratteristiche di modularità e componibilità che da sempre contraddistinguono Scavolini, Dandy Plus è disponibile in molteplici interpretazioni arrivando ad abbracciare anche declinazioni più tradizionali che rispondono agli stili abitativi d’impostazione contemporanea. Il design del living si integra con la cucina rispettandone modularità e forme. Sempre presente l’elemento a ponte che incornicia i moduli bassi creando un ordine compositivo definito. Lo stesso mobile è arricchito dalle maniglie texturizzate e personalizzabili mentre la parte alta è realizzata attraverso una composizione geometrica compatta di pensili ed elementi a giorno dalle linee semplici disponibili nei colori Rosso Corallo, Giallo Senape, Blu Agave, Bianco Prestige e Nero Ardesia. La scelta di finiture diverse, anche a contrasto tra loro, offre inoltre un’elevata personalizzazione. Tra gli accessori disegnati ad hoc da Fabio Novembre per Dandy Plus, spicca il tavolo che presenta le stesse forme stondate del piano cucina con eleganti gambe ad arco che enfatizzano le linee curve dell’intero progetto.

Il progetto Dandy Plus si estende anche all’ambiente bagno, sempre connesso, dove si ritrovano l’elemento a ponte e i dettagli nei colori vivaci. La struttura ponte, infatti, definisce il profilo delle basi nei colori White Plus e Grey Plus e le stesse linee si ritrovano nelle specchiere e negli altri elementi a corredo. Che sia per prepararsi al mattino accompagnati dalla musica preferita, ascoltare le ultime notizie in doccia, o mandare un messaggio vocale direttamente dalla vasca, anche il bagno è vissuto all’insegna della contemporaneità e della connessione circondati dalla voce di Alexa. Come negli ambienti cucina e living, il dispositivo altoparlante è integrato alla Task Bar, a cui è possibile applicare anche una serie di accessori quali mensole, porta salviette, porta rotolo e una luce led incassata in tutta la sua lunghezza. Il tocco di colore è un altro strumento di personalizzazione del bagno: gli elementi a giorno sono disponibili nei colori delle maniglie in plastica riciclata - Rosso Corallo, Giallo Senape, Blu Agave, Bianco Prestige e Nero Ardesia - e sono perfettamente abbinabili ai comandi della rubinetteria.

Integrando le funzionalità di Alexa, il progetto Dandy Plus - cucina, living e bagno - incarna tutta l’esperienza e l’innovazione tecnologica di Amazon che, nella partnership con Scavolini, ha realizzato una soluzione innovativa pensata per la miglior esperienza del cliente. Attraverso una landing page su Amazon.it, sarà possibile visionare il progetto con le sue peculiarità per poi finalizzare l’acquisto direttamente sullo Scavolini Shop, il canale online dell’azienda, lanciato nel 2017. Scavolini è stata la prima azienda italiana del settore cucine ad approcciare il mondo dell’e-commerce con un progetto così profondo e articolato, che con Dandy Plus si apre anche alla vendita on-line di bagno e living.

Commenta Fabiana Scavolini, Amministratore Delegato di Scavolini: “La nostra solida tradizione Made in Italy unita a una ricerca tecnologica costante ci ha portati alla realizzazione di uno straordinario progetto che guarda al futuro più prossimo, reinventando la sua storia. Da un lato, con le sue forme, Dandy Plus richiama il nostro storico modello best seller anni ’80, Dandy appunto, e dall’altro si rivela un omaggio al design italiano e una risposta alle più attuali esigenze dei consumatori che sono sempre più connessi. Nella collaborazione con Novembre Studio, siamo partiti dalla riflessione relativa al ruolo sempre più pervasivo della tecnologia nelle attività del quotidiano e nelle nostre case, per arrivare a realizzare un progetto intelligente e completo. Con l’equipaggiamento di Alexa abbiamo dato voce a Dandy Plus: un progetto smart, innovativo e completo, pensato per tutti coloro che anche in casa vogliono vivere un’esperienza digital all over“.

Il lavoro realizzato da Fabio Novembre rappresenta per Scavolini un processo di profonda ricerca sul patrimonio e gli asset dell’azienda: attingendo dall’heritage e guardando al presente e al futuro in cui tecnologia e innovazione sono al servizio del design.

“DANDY è un termine che evoca unicità e rottura degli schemi. Un nuovo modo di distinguersi che prescinde da fattori economici. Decidere di chiamare la nostra cucina DANDY PLUS è il tentativo di immaginare donne e uomini assolutamente padroni del tempo in cui vivono. Questi uomini e donne decideranno come interpretare il 'focolare domestico', se preparandosi del cibo oppure ascoltando musica nell’attesa del delivery. E non saranno mai soli, perché la loro società è una community virtuale che parla con la voce amica di Alexa, capace di dare sempre il consiglio giusto al momento giusto” Fabio Novembre