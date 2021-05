Apre ufficialmente i battenti l’ADI Design Museum di Milano. Lo annunciano con orgoglio il Presidente ADI, Luciano Galimberti, e il Presidente di Fondazione ADI, Umberto Cabini che, insieme al Ministro della Cultura Dario Franceschini, al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, all’Assessore regionale alla Cultura, Stefano Bruno Galli e al Sindaco di Milano Giuseppe Sala, oggi inaugurano il nuovo polo culturale meneghino.

L’apertura del nuovo museo del design si carica di significati che vanno ben oltre a quelli già importanti di costruire, con Milano e l’intero Paese, un luogo di racconto e valorizzazione del sistema design italiano: sarà un concreto segnale di speranza per la cultura del made in Italy e per il rilancio del Paese, dopo la difficile situazione dovuta alla pandemia vissuta nell’ultimo anno. Il Museo ospita la Collezione storica del Compasso d’Oro - composta dagli oggetti selezionati dal 1954 a oggi - e apre le porte offrendo al pubblico ben 8 mostre di approfondimento multitemporale che si pongono in dialogo con la Collezione. ADI Design Museum vuole essere, infatti, non solo un luogo di incontro per la comunità del design, ma anche un punto di riferimento per il grande pubblico, che potrà comprendere maggiormente il vero significato e valore del design, attraverso i pezzi della collezione, l’innovativo format di proposta degli approfondimenti tematici, i convegni, i laboratori per i più giovani e gli eventi.

ADI Design Museum sarà aperto al pubblico dal 26 maggio, dal martedì alla domenica, con orario dalle 10.30 alle 20.00.

“È un risultato importante per Associazione e Fondazione ADI, perché sarà un museo con responsabilità che vanno oltre i confini associativi e con un impegno verso la collettività, così come verso la comunità del made in Italy” ha affermato Umberto Cabini, Presidente di Fondazione ADI.

“Siamo orgogliosi di questo risultato che è stato reso possibile grazie all’impegno e alla fiducia di tutti i soci. Un traguardo che evidenzia una vitalità associativa straordinaria” ha sottolineato Luciano Galimberti, Presidente ADI.

Main Partner del Museo è Repower: “Questo è un momento che stavamo aspettando da tempo - commenta Fabio Bocchiola, AD di Repower Italia - essere al fianco di ADI in questa inaugurazione corona il percorso che abbiamo intrapreso verso una concezione del design al servizio della sostenibilità e dell’innovazione”.