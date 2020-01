Presso La Triennale Milano, il 22 gennaio 2020 si presenta “Works, Aldo Parisotto Massimo Formenton Architetti”, la nuova monografia edita da Electaarchitettura dedicata ai lavori recenti dello studio di progettazione fondato nel 1990 da Aldo Parisotto e Massimo Formenton, allora non ancora trentenni e freschi di laurea in architettura allo IUAV (Venezia). Nel 2020, a coronamento dei 30 anni di attività, gli architetti rendono pubblico il loro lavoro attraverso questo terzo libro, che segue “Atmosfere Domestiche” dedicato alle residenze private (2014) e “FrameWorks” (2008) pubblicato in occasione dei 18 anni di sodalizio professionale.

“Works, Aldo Parisotto Massimo Formenton Architetti” (2019), pubblicazione a cura di Eleonora Grigoletto con prefazione di Francesco Dal Co, introduzione e testi critici di Massimo Curzi, è concepita come una sequenza iconografica senza sosta dove si susseguono immagini di realizzazioni, dalla piccola alla grande scala, di committenze pubbliche e private. Residenze domestiche, interventi urbanistici, oggetti di design e progetti dedicati al retail, recuperi di palazzi storici e yacht design, sono giustapposti senza soluzione di continuità per mettere in luce la trasversalità del fare progettuale dello studio.

Le immagini fotografiche, volutamente realizzate da autori diversi (Helenio Barbetta, Denise Bonenti, Studio Borlenghi, Giulio Ghirardi, Gennadii Kravchenko, Mads Mogensen, Alberto Strada, Leo Torri, Paolo Utimpergher, Koen van Damme) capaci di interpretare i molteplici soggetti, sono accompagnate dai testi critici di Massimo Curzi, che guidano alla lettura del libro per immagini, attraverso parole chiave imprescindibili nell’interpretazione del lavoro, dei progetti e degli oggetti di architettura firmati Parisotto + Formenton Architetti: “Superfici; Sul disegno; La materia; La luce naturale e lo spazio interno; Sensoriale; Trasparenze; I colori; Minimalismo; Arte, Artisti Architetti; La luce e l’ombra; Il bianco; Sensibilità; Proporzione e forme” sono i temi attraverso cui avviare un’interpretazione logica e più profonda delle testimonianze iconografiche, aiutando il lettore a vedere con più chiarezza il fil rouge che lega i diversi progetti raccolti in successione come un flusso di coscienza.

Fra i lavori più recenti inclusi nella pubblicazione, architetture per attività commerciali, come Eraldo Hub centro direzionale per la moda, residenze private in contesti paesaggistici (Villa sul lago); progetti di interior domestici in aree urbane (Casa del ‘400 a Padova), ristrutturazioni di palazzi d’epoca trasformati in contemporanee residenze di lusso (Casa T), spazi pubblici per il convivio e l’ospitalità fuoriporta (Ristorante Box Caffè in Riviera, Cantina La Viarte in Friuli), si susseguono a progetti di product design (per cc-tapis e Viabizzuno), di art direction ed exhibit design, per Baleri Italia, Cimento, True Design, documentando la trasversalità e la capacità di variare di scala, proprie dello studio.

Una sezione speciale del libro è quella dedicata al “work in progress”, dove sono raccolti i lavori già in realizzazione, ma non ancora conclusi. Molteplici sono i progetti in corso sui temi di ubanizzazione, complessi residenziali e industriali, che prefigurano nel futuro prossimo un ulteriore salto di scala e di committenza. Fra le novità imminenti, il primo showroom a Milano per Cimento, brand di Sai Industry (con opening a gennaio 2020).

I continui salti di scala rivelano la sorprendente coerenza del pensiero, della ricerca e della produzione dello studio, premiato da riconoscimenti internazionali per progetti di architettura, design e retail, - quali Archiproducts Awards 2019, German Design Award 2019, Retail Design Institute Award, Wallpaper design Award 2019 - che oggi guarda con consapevolezza e curiosità al futuro di una professione praticata sempre con grande impegno e responsabilità. Una “professione - come scrive Francesco Dal Co nella prefazione al volume - di misura e semplicità, equilibrio e competenza, aliena all’esibizionismo, gentile e intelligentemente aperta nei confronti delle esigenze dei committenti”.

Lo studio Parisotto + Formenton Architetti celebra il suo terzo decennio di attività nel 2020.

La presentazione del volume WORKS sarà l’occasione per fare un bilancio sul lavoro dello studio e anticipare i progetti in corso, alla soglia dei 30 anni di attività.