Dal 10 al 12 giugno 2026, American Hardwood Export Council (AHEC) torna a Copenaghen per 3daysofdesign, invitando la community internazionale del design a scoprire il potenziale ambientale, strutturale ed estetico dei legni di latifoglia americani attraverso un racconto immersivo, progettato da Mitre & Mondays, studio londinese attivo su temi di impatto sociale e ambientale, materiali rigenerativi e design orientato al riuso e alla riparazione.

All’interno di Material Matters, ospitato nello storico edificio affacciato sull’acqua di Gammel Dok, nel quartiere di Christianshavn, Wood for the Trees conduce il visitatore in un’esperienza immersiva che esplora il mondo delle foreste di latifoglie. La mostra si ispira ai temi del recente documentario AHEC Forested Future, che indaga il nostro rapporto con le foreste attraverso le storie delle persone e delle comunità che da esse dipendono. Grazie alla straordinaria maestria artigianale di Benchmark, la visione di Mitre & Mondays trasforma il racconto cinematografico in un’esperienza fisica e sensoriale.

Negli anni precedenti, AHEC ha utilizzato la propria presenza a 3daysofdesign per presentare collaborazioni con designer europei affermati ed emergenti, mettendo in luce le potenzialità creative delle specie di latifoglia meno utilizzate attraverso progetti innovativi e installazioni scultoree.

Quest’anno il focus si allarga: non solo bellezza e versatilità del materiale, ma anche il suo ruolo all’interno di un sistema ecologico più ampio che include gestione forestale responsabile, capacità di stoccaggio del carbonio e sostenibilità a lungo termine.

Wood for the Trees sostiene l’idea che l’utilizzo di una gamma diversificata di specie legnose contribuisca a incentivare la gestione attiva delle foreste nel tempo, favorendone la conservazione per le generazioni future.

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Un secolo fa, le foreste di latifoglie degli Stati Uniti orientali erano ridotte a “ceppi e cenere”. Oggi, grazie a un secolo di rigenerazione, si estendono per oltre 40 milioni di acri e crescono a un ritmo doppio rispetto a quello del loro utilizzo.

All’interno di Material Matters, i visitatori saranno immersi in un ambiente arboreo astratto, che racconta l’intero ciclo del legno di latifoglia - dall’albero al prodotto finito - attraverso cinque tappe che illustrano la gestione forestale responsabile e la cura del territorio sul lungo periodo.

La mostra è realizzata con legname donato da segherie a conduzione familiare. I materiali espositivi sono presentati su tronchi rotanti, le sedute evocano tronchi caduti, e gli elementi grafici sospesi richiamano la chioma della foresta. Accanto agli oggetti progettati e alle applicazioni materiali, la mostra include contenuti educativi e dati ambientali, raccontati attraverso installazioni audiovisive, grafiche e narrazioni.

In un contesto di crescente incertezza ambientale, la mostra esplora come crescita, pianificazione e resilienza siano fondamentali per la salute delle foreste nordamericane e come le nostre scelte sui materiali influenzino direttamente la loro sopravvivenza.