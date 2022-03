architect: Tresoldi & Architetti location: Milano year: 2022

In via Tolentino a Milano, a pochi passi da Corso Sempione e dal crocevia di Piazza Firenze, l’architetto Emanuele Tresoldi, alla guida dello studio Tresoldi & Architetti, ha realizzato La Medina, un progetto che incrocia la cultura meneghina con quella nordafricana: l’ispirazione è nata durante un viaggio tra le città di Marrakesh e Fez.

Negli spazi che precedentemente ospitavano un’enoteca milanese, Tresoldi ha rivoluzionato gli ambienti dando vita a La Medina. Il progetto di ristrutturazione ha previsto la completa trasformazione del locale che oggi accoglie una vasta clientela con pasticceria artigianale fresca marocchina, specialità salate e il tipico tè alla menta preparato secondo la maniera tradizionale.

Una grande parete lunga cinque metri è protagonista dell’ambiente: il rivestimento è realizzato con ceramiche tagliate a mano, pezzo per pezzo; è stato costruito sulla base di un disegno personalizzato e importato in Italia per poi essere applicato.

Catturano lo sguardo le sospensioni luminose in argento, oggetti acquistati in loco a Marrakech; anche i tavoli, lavorati artigianalmente, e le sedute con i tessuti locali, provengono dal Marocco.

Quasi tutti i materiali utilizzati nel progetto sono frutto di una collaborazione con le botteghe e la manodopera marocchina: realizzati in loco e trasportati in Italia, conferiscono carattere e personalità a La Medina. Il grande bancone dorato, le carte da parati in stile nordafricano, gli intarsi del legno: tutto contribuisce a donare colore e carattere.

La pavimentazione, le superfici e il soffitto ricordano la sabbia e le dune del deserto, filo conduttore che collega il locale alla Medina, il quartiere antico caratteristico di molte città marocchine e presente anche in Andalusia e Sicilia. Le pareti, in particolare, presentano una lavorazione simile al Tadelakt: un prodotto realizzato con la calce di Marrakech, secondo tecniche tramandate nella storia.