Si consolida la collaborazione tra Florim e Matteo Thun: la collezione SensiTerre è un progetto di superfici che reinterpreta il mondo delle argille fondendo la tradizione artigianale con l’innovazione tecnologica.

A celebrazione del decimo anniversario dell’edizione limitata di vasi in terracotta “Venere Bianca”, disegnata da Matteo Thun e Benedetto Fasciana in collaborazione con Bitossi, nasce la nuova collezione Florim SensiTerre. I vasi, realizzati a mano da maestri ceramisti, si ispirano alla semplicità delle forme archetipe, omaggiando la donna ideale. La finitura dei vasi è il risultato di impronte di garza, segni di pettinatura e incisioni, capaci di generare texture decorative originali. Pezzi unici che comunicano emozione e tattilità richiamando il fascino della manifattura delle botteghe rinascimentali italiane.

Un dialogo tra l’eccellenza del “fatto a mano”, le conoscenze storiche e i nuovi orizzonti dell’industria 4.0. Il mondo delle terre e delle argille viene riesplorato, reinterpretato, evolvendosi dalla dimensione artigianale a quella architettonica, convertendosi in uno strumento per architetti e designer.

Matteo Thun e Benedetto Fasciana esprimono così la loro profonda ammirazione per l’eccellenza del ‘made in Italy’, imprimendo fascino e tattilità alla ceramica tradizionale coadiuvati da un supporto tecnologico innovativo e da un'accurata ricerca di purezza espressiva.

I variegati colori caldi e le superfici materiche dell’argilla realizzate secondo le tecniche di lavorazione antiche segnano la misura progettuale della collezione SensiTerre. Un processo di riflessione sull’eleganza dei dettagli in cui ogni tonalità rappresenta una scelta cromatica decisa e consapevole: il colore come filo conduttore di una sinergia tra la memoria delle tradizioni e il presente dell’architettura.

La gamma cromatica naturale e la superficie materica riproducono fedelmente le differenti textures delle argille, creando un’atmosfera calda e avvolgente. I colori cotone, sabbia, rosato, mattone, amaranto e carbone si presentano neutri, ma intensi, vibranti, polverosi, in linea con l’idea di femminilità pura e raffinata dalla quale la collezione prende ispirazione e forma.

La modularità e le configurazioni multiple di piccoli e grandi formati sono elementi chiave di questa collezione, interprete di una espressione creativa dalle infinite possibilità. La combinazione perfetta tra la versatilità dei formati e l’abbinamento dei colori permette di ottenere un prodotto unico e personale che rende lo spazio intimo, in equilibrio costante tra storia e ricerca.

La collezione SensiTerre è il risultato di un processo attento e rispettoso dell'ambiente, realizzata in stabilimenti dove si recuperano il 100% degli scarti crudi di produzione e il 100% delle acque reflue. Florim - Società Benefit e certificata B Corp - è in grado di autoprodursi fino al 100% dell’elettricità necessaria per il funzionamento degli impianti produttivi italiani.

Quando non basta, l’azienda l’acquista da fonti rinnovabili certificate. La collezione è, inoltre, parte del progetto CarbonZero, le superfici Carbon Neutral che compensano tutta la CO 2 emessa durante il loro ciclo di vita.

Le tonalità evocano la terra e le superfici le contraddistinguono, invitando la mano a cercare il contatto con la materia. La modularità e le configurazioni multiple caratterizzano la collezione. È così che SensiTerre approfondisce il dialogo iniziato con la collezione Sensi sull'esplorazione della materia, da “toccare con gli occhi e vedere con le dita”.

Sono 6 i colori che riproducono fedelmente le differenti sfumature naturali delle argille e 4 sono le diverse superfici: naturale e grana declinate in tutti i 6 colori della gamma; cannettato e rigatino solo in sabbia e mattone.

La superficie naturale è opaca e legata alla matericità originale dell’argilla.

La grana prende ispirazione dal “cocciopesto”, materiale edilizio utilizzato dagli antichi romani come rivestimento impermeabilizzante per pavimenti, sia interni sia esterni e pareti. Consiste in una miscela di frammenti di laterizi (tegole o mattoni) minutamente frantumati e malta fine, a base di calce.

Rigatino e cannettato, invece, riproducono rispettivamente le tecniche di pettinatura e incisione dei vasi Venere Bianca.

Tutte le superfici sono adatte sia a pavimento che a rivestimento, a eccezione del cannettato per il quale si consiglia l’uso solo in parete verticale.