La luce al servizio del benessere. Delta Light ha creato un progetto illuminotecnico unico collaborando con lo studio di architettura internazionale UNStudio: si chiama Soliscape e promette una gestione davvero intelligente della luce all’interno degli spazi.

L’obiettivo è ambizioso e coinvolge sia il mondo dell’architettura sia lo studio della scienza comportamentale. Perché il sistema Soliscape è basato su sensori che rispondono agli stimoli, apprendono e si adattano alle attività quotidiane delle persone. Sono molti i fattori ambientali che influenzano la salute e il benessere; tra questi la luce, i suoni, gli odori, la temperatura e la qualità dell’aria. Soliscape è stato progettato per recepire le condizioni di illuminazione e le caratteristiche acustiche dei luoghi, regolando le impostazioni per soddisfare al meglio le esigenze.

Con un’estetica chiara e decisa, il sistema è realizzato in differenti combinazioni di materiali e finiture, per rispondere a necessità di personalizzazione decorative o tecniche, confermando anche in questo caso le proprie capacità di trasformazione e adattamento ai linguaggi più disparati.

Dal punto di vista tecnologico, Soliscape combina l’illuminazione con l’acustica grazie a una gestione intelligente e connessa, capace di comunicare con il sistema domotico degli edifici e di implementare le proprie funzioni in rapida evoluzione.



Un’illuminazione “a misura d’uomo” dunque. Motto che ha caratterizzato la presenza di Delta Light all’edizione 2021 del Fuorisalone milanese, durante il quale ha presentato le proprie collezioni innovative, basate sui concetti di human-centric e future-proof design. Proprio in occasione della settimana del design, è stato riaperto il Delta Light Studio Milano con la presenza di Ben van Berkel, architetto fondatore di UNStudio. La scenografica installazione #wantyouclose ha accolto il progettista olandese per presentare ufficialmente Soliscape e per rappresentare simbolicamente una ripartenza post pandemica ispirata all’uomo, alle relazioni interpersonali, alla natura e ai sensi.

“È necessario che la progettazione architettonica si evolva di pari passo con i cambiamenti delle nostre vite, del modo in cui lavoriamo e viviamo negli ambienti - ha affermato Van Berkel -: sviluppare la giusta illuminazione è un dovere, per creare luoghi in cui ogni individuo si senta bene, in salute, produttivo e appagato”.