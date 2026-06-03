Nel panorama contemporaneo dell’interior design, la sottrazione è diventata la massima espressione di raffinatezza: eliminare il superfluo per valorizzare l’essenza dello spazio. Da questa visione nasce ZERO, il sistema maniglia firmato AGB progettato per integrarsi completamente nell’anta e scomparire alla vista, creando una continuità estetica pura ed elegante.

ZERO sporgenza, ZERO ingombro, ZERO limiti alla creatività. Con questa promessa, ZERO amplia le possibilità dell’architettura d’interni, permettendo di concepire ambienti in cui la porta diventa parte integrante della parete, libera da qualsiasi elemento sporgente. La maniglia non è più un accessorio, ma un sistema integrato pensato per fondersi con la struttura della porta.

La forza di questa innovazione risiede nell’estrema capacità di personalizzazione delle finiture. ZERO può riprodurre la stessa laccatura o impiallacciatura del pannello, integrandosi nell’anta non solo dal punto di vista geometrico, ma anche nell’essenza stessa del materiale. Una soluzione ideale per le porte rasomuro, dove ogni elemento si allinea sullo stesso piano.

Dal punto di vista funzionale, la presenza di una nicchia ergonomica garantisce una presa comoda e sicura dell’anta, sia in apertura a trazione sia a spinta. L’esperienza d’uso è resa ancora più fluida e silenziosa grazie all’abbinamento con il sistema brevettato di ritenuta magnetica TOUCH&CLOSE, che può includere anche una riferma per bloccare la porta in posizione di chiusura. Con ZERO, AGB si conferma un’azienda in costante ricerca di innovazione e proposte che rivoluzionano il mondo della porta interna, ridefinendone gli standard e spostando l’orizzonte dell’immaginario sempre più nel futuro.