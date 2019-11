Al giorno d’oggi gli elettrodomestici rappresentano a pieno lo stile di vita di chi li sceglie. Quando si parla di dispositivi elettronici per la casa infatti non si può non tenere conto del loro livello di efficienza energetica, uno dei cardini della tendenza attuale ad adottare un comportamento più consapevole e responsabile verso gli usi energetici .

Faber, uno dei maggiori produttori di cappe da cucina nel mondo, ne sa qualcosa. La sua vasta scelta di cappe da cucina vanta una tecnologia avanzata che non dimentica mai l’importanza del rispetto dell’ambiente. Non a caso è la classe A+++ a definire i consumi dei modelli delle cappe green del brand, ridotti fino all’85% rispetto a quelli delle cappe di qualità standard sul mercato.

L’inventore delle cappe da cucina mostra la sua grande attenzione al risparmio dei consumi energetici anche sull’altro prodotto di punta, ossia il piano cottura a induzione con cappa integrata. Sono annoverate all’interno del suo catalogo diverse soluzioni top di gamma, ma una in particolare può essere definita come il perfetto esempio di efficienza energetica unito al design. Stiamo parlando di Galileo.

Questo piano cottura a induzione con cappa integrata classe A+++ viene definito dallo stesso Faber come un “gioiello di tecnologia”. La possibilità di avere in un unico prodotto funzionalità, ottime performance e un grande risparmio sia in termini di spazio che di consumi è sicuramente un’arma vincente sotto diversi punti di vista.

L’unico dubbio di fronte a un prodotto di tale valore potrebbe riguardare la bolletta: quanto farà aumentare il costo della bolletta? I piani cottura a induzione richiedono di norma un impianto elettrico più potente rispetto a quelli standard, con la possibilità dunque di un incremento dei consumi.



Il piano a induzione di Galileo invece non solo consiste in una soluzione pratica e sicura - non c’è infatti alcun rischio di fughe di gas o di ustioni causate dalle fiamme dei fornelli - e permette di evitare qualsiasi spreco di energia per la cottura uniforme che assicura agli alimenti, ma grazie alla classe energetica A+++ che definisce l’intero prodotto, rappresenta un’assicurazione di risparmio sia economico che di energia sul lungo periodo.

Optare per una soluzione di alta qualità e di elevata efficienza energetica come Galileo, acquistabile comodamente anche dal nuovo shop online di Faber, conviene dunque sia in termini di riduzione del costo della bolletta che di risparmio della corrente elettrica.