Senaf annuncia la quarta tappa dei SAIE LAB del 2026, dal titolo “Infrastrutture e territorio: progetto, sostenibilità, digitalizzazione e manutenzione delle infrastrutture”. L’evento si terrà venerdì 19 giugno, dalle ore 09:00, presso l’Hotel NH Collection Genova Marina, a Genova.

L’appuntamento - organizzato da Senaf - sarà un approfondimento tecnico-operativo dedicato alla progettazione, protezione e manutenzione delle infrastrutture, con un focus su materiali, tecnologie e soluzioni che permettono di gestire interventi complessi in contesti territoriali articolati. Dalle strade e autostrade ai porti, dalle reti ferroviarie agli aeroporti, dai cantieri sotterranei alla mobilità urbana, l’incontro analizzerà casi concreti che evidenziano come coordinare progettazione, cantierizzazione, gestione delle interferenze e manutenzione, garantendo continuità operativa, sostenibilità, sicurezza e prestazioni nel lungo periodo.

Ad aprire l’evento, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, Massimo FerranteAssessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali, Edilizia scolastica e Protezione Civile

Programma
Modera: ing. Andrea Dari, Direttore Ingenio
08:45 Registrazione partecipanti 
Sessione mattutina - Infrastrutture resilienti: progetto, digitalizzazione, controllo e durabilità 
09.00 Apertura della sessione mattutina - Saluti istituzionali 
09.20 Infrastrutture e sostenibilità: dal requisito ambientale al criterio di progetto
Ciclo di vita durabilità, resilienza, manutenzione e valutazione degli impatti 
Sara Frisiani*, AIS - Associazione italiana Infrastrutture Sostenibili 
09.40 Digitalizzazione e progetto delle infrastrutture 
BIM, gestione informativa, digital twin, dati per progetto, cantiere e manutenzione 
Daniela Aprea, Direttore di Infrastructure BIM Management & Project Control Italferr 
10.00 Standardizzazione della digitalizzazione in ambito infrastrutturale 
Regole, flussi informativi, interoperabilità, capitolati e gestione del dato 
Lorenzo Nissim, Presidente IBIMI buildingSMART Italia 
10.20 Valutazioni tecnico-economiche degli interventi 
Priorità manutentive, costi nel ciclo di vita, scenari di intervento 
Alfonso Ratti, Itinera 
10.40 Controllo delle infrastrutture esistenti 
Diagnostica, monitoraggio, ispezioni, classificazione del rischio 
Andrea Dall’Asta, Vice Presidente Consorzio FABRE 
11.00 – 11.30 Coffee Break 
11.30 Rinforzo di impalcati e pile 
Tecniche di intervento su ponti, viadotti, pile, pulvini e strutture esistenti 
Walter Salvatore, Presidente Consorzio FABRE
11.50 Impermeabilizzazione e durabilità delle opere infrastrutturali 
Membrane, sistemi protettivi e dettagli esecutivi per aumentare la vita utile delle infrastrutture 
Fabrizio Giordani, Gruppo PML 
12.10 Tavola Rotonda - Innovazione tecnica e infrastrutture: dialogo con istituzioni e associazioni 
Emanuele Renzi, Direzione Generale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali* 
Enrico Dassori, ASSOBETON 
Alessandro Battisti, ISI Ingegneria Sismica Italiana 
Rappresentante Ordine degli Ingegneri Genova* 
Rappresentante Istituto Italiano della Saldatura* 
Rappresentante AIS Associazione italiana Infrastrutture Sostenibili* 
13.00 – 14.00 Aperitivo di networking 
Sessione pomeridiana - Genova, nodo infrastrutturale del Mediterraneo 
14.00 Apertura della sessione pomeridiana - Saluti Istituzionali 
Emanuele Ferraloro, Presidente Federcostruzioni 
Giulio Musso, Presidente Ance Genova 
Roberto Minerdo, Presidente ONTM Osservatorio Nazionale Tutela del Mare 
14.30 Il caso del Ponte San Giorgio 
Un esempio che coniuga sicurezza, architettura e tempi di realizzazione 
Andrea Nardinocchi, già Amministratore Delegato Italferr - già Capo Progetto Ponte San Giorgio 
14.50 Nuova diga foranea del porto di Genova 
Sicurezza portuale, accessibilità nautica e competitività del sistema logistico 
Marco Vaccari, Autorità Portuale di Genova* 
15.10 Tunnel subportuale di Genova e Galleria delle Ferriere 
Connessioni urbane, viabilità e attraversamento del nodo portuale 
Alberto Selleri, Autostrade per l’Italia* 
15.30 Stazioni marittime e collegamento con aeroporto 
Accessibilità, crociere, intermodalità e mobilità passeggeri 
Alberto Minoia, CEO & General Manager Stazioni Marittime Genova S.p.A.* 
15.50 Terzo Valico 
Porto, retroporto, logistica ferroviaria e connessioni con il Nord-Ovest 
Relatore in fase di definizione* 
16.10 Gronda di Genova 
Nodo autostradale, traffico, cantieri e relazione con il territorio 
Greta Gualco, Autostrade per l’Italia*
16.30 Tavola Rotonda - le soluzioni: materiali, tecnologie e soluzioni per progettare, proteggere e manutenere le infrastrutture 
Con il coinvolgimento delle aziende sponsor 
Galleria Giovi. Intervento di risanamento strutturale e ripristino delle superfici interne Davide Gabrielli, DRACO 
Dalla terra al mare: il contributo di SOCOTEC alle infrastrutture strategiche della Liguria Marita Giordano, SOCOTEC 
CSPFEA 
FIBRE NET 
G&P INTECH 
URETEK 
17.00 Fine dei lavori

* nominativi in attesa di confermaIl programma potrebbe subire delle piccole variazioni.

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