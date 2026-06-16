Senaf annuncia la quarta tappa dei SAIE LAB del 2026, dal titolo “Infrastrutture e territorio: progetto, sostenibilità, digitalizzazione e manutenzione delle infrastrutture”. L’evento si terrà venerdì 19 giugno, dalle ore 09:00, presso l’Hotel NH Collection Genova Marina, a Genova.

L’appuntamento - organizzato da Senaf - sarà un approfondimento tecnico-operativo dedicato alla progettazione, protezione e manutenzione delle infrastrutture, con un focus su materiali, tecnologie e soluzioni che permettono di gestire interventi complessi in contesti territoriali articolati. Dalle strade e autostrade ai porti, dalle reti ferroviarie agli aeroporti, dai cantieri sotterranei alla mobilità urbana, l’incontro analizzerà casi concreti che evidenziano come coordinare progettazione, cantierizzazione, gestione delle interferenze e manutenzione, garantendo continuità operativa, sostenibilità, sicurezza e prestazioni nel lungo periodo.

Ad aprire l’evento, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, Massimo Ferrante, Assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali, Edilizia scolastica e Protezione Civile.

Programma

Modera: ing. Andrea Dari, Direttore Ingenio

08:45 Registrazione partecipanti

Sessione mattutina - Infrastrutture resilienti: progetto, digitalizzazione, controllo e durabilità

09.00 Apertura della sessione mattutina - Saluti istituzionali

09.20 Infrastrutture e sostenibilità: dal requisito ambientale al criterio di progetto

Ciclo di vita durabilità, resilienza, manutenzione e valutazione degli impatti

Sara Frisiani*, AIS - Associazione italiana Infrastrutture Sostenibili

09.40 Digitalizzazione e progetto delle infrastrutture

BIM, gestione informativa, digital twin, dati per progetto, cantiere e manutenzione

Daniela Aprea, Direttore di Infrastructure BIM Management & Project Control Italferr

10.00 Standardizzazione della digitalizzazione in ambito infrastrutturale

Regole, flussi informativi, interoperabilità, capitolati e gestione del dato

Lorenzo Nissim, Presidente IBIMI buildingSMART Italia

10.20 Valutazioni tecnico-economiche degli interventi

Priorità manutentive, costi nel ciclo di vita, scenari di intervento

Alfonso Ratti, Itinera

10.40 Controllo delle infrastrutture esistenti

Diagnostica, monitoraggio, ispezioni, classificazione del rischio

Andrea Dall’Asta, Vice Presidente Consorzio FABRE

11.00 – 11.30 Coffee Break

11.30 Rinforzo di impalcati e pile

Tecniche di intervento su ponti, viadotti, pile, pulvini e strutture esistenti

Walter Salvatore, Presidente Consorzio FABRE

11.50 Impermeabilizzazione e durabilità delle opere infrastrutturali

Membrane, sistemi protettivi e dettagli esecutivi per aumentare la vita utile delle infrastrutture

Fabrizio Giordani, Gruppo PML

12.10 Tavola Rotonda - Innovazione tecnica e infrastrutture: dialogo con istituzioni e associazioni

Emanuele Renzi, Direzione Generale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

Enrico Dassori, ASSOBETON

Alessandro Battisti, ISI Ingegneria Sismica Italiana

Rappresentante Ordine degli Ingegneri Genova*

Rappresentante Istituto Italiano della Saldatura*

Rappresentante AIS Associazione italiana Infrastrutture Sostenibili*

13.00 – 14.00 Aperitivo di networking

Sessione pomeridiana - Genova, nodo infrastrutturale del Mediterraneo

14.00 Apertura della sessione pomeridiana - Saluti Istituzionali

Emanuele Ferraloro, Presidente Federcostruzioni

Giulio Musso, Presidente Ance Genova

Roberto Minerdo, Presidente ONTM Osservatorio Nazionale Tutela del Mare

14.30 Il caso del Ponte San Giorgio

Un esempio che coniuga sicurezza, architettura e tempi di realizzazione

Andrea Nardinocchi, già Amministratore Delegato Italferr - già Capo Progetto Ponte San Giorgio

14.50 Nuova diga foranea del porto di Genova

Sicurezza portuale, accessibilità nautica e competitività del sistema logistico

Marco Vaccari, Autorità Portuale di Genova*

15.10 Tunnel subportuale di Genova e Galleria delle Ferriere

Connessioni urbane, viabilità e attraversamento del nodo portuale

Alberto Selleri, Autostrade per l’Italia*

15.30 Stazioni marittime e collegamento con aeroporto

Accessibilità, crociere, intermodalità e mobilità passeggeri

Alberto Minoia, CEO & General Manager Stazioni Marittime Genova S.p.A.*

15.50 Terzo Valico

Porto, retroporto, logistica ferroviaria e connessioni con il Nord-Ovest

Relatore in fase di definizione*

16.10 Gronda di Genova

Nodo autostradale, traffico, cantieri e relazione con il territorio

Greta Gualco, Autostrade per l’Italia*

16.30 Tavola Rotonda - le soluzioni: materiali, tecnologie e soluzioni per progettare, proteggere e manutenere le infrastrutture

Con il coinvolgimento delle aziende sponsor

Galleria Giovi. Intervento di risanamento strutturale e ripristino delle superfici interne | Davide Gabrielli, DRACO

Dalla terra al mare: il contributo di SOCOTEC alle infrastrutture strategiche della Liguria | Marita Giordano, SOCOTEC

CSPFEA

FIBRE NET

G&P INTECH

URETEK

17.00 Fine dei lavori

* nominativi in attesa di conferma. Il programma potrebbe subire delle piccole variazioni.