Senaf annuncia la quarta tappa dei SAIE LAB del 2026, dal titolo “Infrastrutture e territorio: progetto, sostenibilità, digitalizzazione e manutenzione delle infrastrutture”. L’evento si terrà venerdì 19 giugno, dalle ore 09:00, presso l’Hotel NH Collection Genova Marina, a Genova.
L’appuntamento - organizzato da Senaf - sarà un approfondimento tecnico-operativo dedicato alla progettazione, protezione e manutenzione delle infrastrutture, con un focus su materiali, tecnologie e soluzioni che permettono di gestire interventi complessi in contesti territoriali articolati. Dalle strade e autostrade ai porti, dalle reti ferroviarie agli aeroporti, dai cantieri sotterranei alla mobilità urbana, l’incontro analizzerà casi concreti che evidenziano come coordinare progettazione, cantierizzazione, gestione delle interferenze e manutenzione, garantendo continuità operativa, sostenibilità, sicurezza e prestazioni nel lungo periodo.
Ad aprire l’evento, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, Massimo Ferrante, Assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali, Edilizia scolastica e Protezione Civile.
Programma
Modera: ing. Andrea Dari, Direttore Ingenio
08:45 Registrazione partecipanti
Sessione mattutina - Infrastrutture resilienti: progetto, digitalizzazione, controllo e durabilità
09.00 Apertura della sessione mattutina - Saluti istituzionali
09.20 Infrastrutture e sostenibilità: dal requisito ambientale al criterio di progetto
Ciclo di vita durabilità, resilienza, manutenzione e valutazione degli impatti
Sara Frisiani*, AIS - Associazione italiana Infrastrutture Sostenibili
09.40 Digitalizzazione e progetto delle infrastrutture
BIM, gestione informativa, digital twin, dati per progetto, cantiere e manutenzione
Daniela Aprea, Direttore di Infrastructure BIM Management & Project Control Italferr
10.00 Standardizzazione della digitalizzazione in ambito infrastrutturale
Regole, flussi informativi, interoperabilità, capitolati e gestione del dato
Lorenzo Nissim, Presidente IBIMI buildingSMART Italia
10.20 Valutazioni tecnico-economiche degli interventi
Priorità manutentive, costi nel ciclo di vita, scenari di intervento
Alfonso Ratti, Itinera
10.40 Controllo delle infrastrutture esistenti
Diagnostica, monitoraggio, ispezioni, classificazione del rischio
Andrea Dall’Asta, Vice Presidente Consorzio FABRE
11.00 – 11.30 Coffee Break
11.30 Rinforzo di impalcati e pile
Tecniche di intervento su ponti, viadotti, pile, pulvini e strutture esistenti
Walter Salvatore, Presidente Consorzio FABRE
11.50 Impermeabilizzazione e durabilità delle opere infrastrutturali
Membrane, sistemi protettivi e dettagli esecutivi per aumentare la vita utile delle infrastrutture
Fabrizio Giordani, Gruppo PML
12.10 Tavola Rotonda - Innovazione tecnica e infrastrutture: dialogo con istituzioni e associazioni
Emanuele Renzi, Direzione Generale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*
Enrico Dassori, ASSOBETON
Alessandro Battisti, ISI Ingegneria Sismica Italiana
Rappresentante Ordine degli Ingegneri Genova*
Rappresentante Istituto Italiano della Saldatura*
Rappresentante AIS Associazione italiana Infrastrutture Sostenibili*
13.00 – 14.00 Aperitivo di networking
Sessione pomeridiana - Genova, nodo infrastrutturale del Mediterraneo
14.00 Apertura della sessione pomeridiana - Saluti Istituzionali
Emanuele Ferraloro, Presidente Federcostruzioni
Giulio Musso, Presidente Ance Genova
Roberto Minerdo, Presidente ONTM Osservatorio Nazionale Tutela del Mare
14.30 Il caso del Ponte San Giorgio
Un esempio che coniuga sicurezza, architettura e tempi di realizzazione
Andrea Nardinocchi, già Amministratore Delegato Italferr - già Capo Progetto Ponte San Giorgio
14.50 Nuova diga foranea del porto di Genova
Sicurezza portuale, accessibilità nautica e competitività del sistema logistico
Marco Vaccari, Autorità Portuale di Genova*
15.10 Tunnel subportuale di Genova e Galleria delle Ferriere
Connessioni urbane, viabilità e attraversamento del nodo portuale
Alberto Selleri, Autostrade per l’Italia*
15.30 Stazioni marittime e collegamento con aeroporto
Accessibilità, crociere, intermodalità e mobilità passeggeri
Alberto Minoia, CEO & General Manager Stazioni Marittime Genova S.p.A.*
15.50 Terzo Valico
Porto, retroporto, logistica ferroviaria e connessioni con il Nord-Ovest
Relatore in fase di definizione*
16.10 Gronda di Genova
Nodo autostradale, traffico, cantieri e relazione con il territorio
Greta Gualco, Autostrade per l’Italia*
16.30 Tavola Rotonda - le soluzioni: materiali, tecnologie e soluzioni per progettare, proteggere e manutenere le infrastrutture
Con il coinvolgimento delle aziende sponsor
Galleria Giovi. Intervento di risanamento strutturale e ripristino delle superfici interne | Davide Gabrielli, DRACO
Dalla terra al mare: il contributo di SOCOTEC alle infrastrutture strategiche della Liguria | Marita Giordano, SOCOTEC
CSPFEA
FIBRE NET
G&P INTECH
URETEK
17.00 Fine dei lavori
* nominativi in attesa di conferma. Il programma potrebbe subire delle piccole variazioni.