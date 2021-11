Numerose sono le novità di Rubinetterie Treemme: l’innovativo termostatico Watt, il ricercato modello Q30, l’originale linea Watertube, l’elegante miscelatore T30, le nuove finiture di 3.6 e i nuovi soffioni doccia, passando attraverso le collezioni più di successo del brand.

“Credo nei semplici linguaggi visivi e nei veri prodotti senza tempo. Per Watertube mi sono lasciato ispirare dalle classiche fontane pubbliche del passato, quelle dalle quali l’acqua scrosciava attraverso un semplice tubo di rame. Ho voluto ricercare l’essenza primitiva di quella purezza visiva, regalandola a un prodotto moderno perfetto per un bagno contemporaneo e industriale”, così Massimiliano Braconi, il designer che ha firmato questa nuova linea, racconta l’ispirazione dalla quale è nata l’idea.

Watertube è una collezione completa di rubinetti contraddistinta da un design davvero innovativo. Le linee essenziali e arrotondate, che ricordano appunto un “tubo dell’acqua”, sono la scelta ideale per chi ricerca il design e l’estetica con uno stile distintivo. Watertube è realizzato in acciaio ed è disponibile in tutte le finiture PVD. Colore, design e innovazione per un prodotto davvero unico nel panorama dell’ambiente bagno.

Lo Studio di architettura Q-Bic firma la nuova collezione Watt di Rubinetterie Treemme. Watt è la nuovissima proposta di monocomando e termostatici per doccia da incasso ispirati al mondo dell’illuminazione. Rubinetterie Treemme sentiva da tempo l’esigenza di realizzare una collezione di comandi doccia all’avanguardia e con un design davvero innovativo. È stato lo Studio fiorentino Q-Bic a soddisfare i desideri dell’azienda, creando una collezione unica mai vista prima. “Il mondo dell’elettricità faceva parte del mio background familiare ed è riaffiorato mentre progettavo questa nuova collezione” racconta Marco Baldini di Q-Bic. “Ho quindi voluto dare a questa linea un aspetto vintage che ricordasse le placche elettriche di una volta, il tutto ovviamente in un’ottica assolutamente moderna e di design. Il nome Watt è poi venuto da sé di conseguenza”. La particolarità di Watt è data dalle leve che aprono e chiudono l’acqua regolandone la portata. Elementi caratterizzanti il modello che ricordano proprio gli interruttori della luce. La regolazione della temperatura avviene invece attraverso una manopola circolare. Si tratta di una collezione interamente realizzata in ottone ed è disponibile in diverse finiture. Watt è il frutto di una grande ricerca stilistica e progettuale, dove l’abilità creativa dello studio Q-Bic ha incontrato quella produttiva di Rubinetterie Treemme. Una cooperazione che ha dato vita a questa collezione, contraddistinta da un design tecnologico e funzionale unico nel suo genere. Proprio per l’unicità, la qualità e il design all’avanguardia Watt ha già ricevuto il prestigioso premio Red Dot Award: Product Design 2021.

Q30, firmato dall’arch. Marco Pisati e dall’ing. Giampiero Castagnoli, è frutto di un processo progettuale che unisce la ricerca tecnica e funzionale a un design raffinato e senza tempo. Innovativa, minimalista e versatile. La serie Q30 è nata dall’esigenza di realizzare un modello di rubinetteria dalle linee squadrate dove prevalesse la leggerezza assoluta delle forme. Questo risultato è stato poi raggiunto attraverso l’utilizzo di una particolare cartuccia di diametro 22 mm - la più piccola cartuccia in ottone presente sul mercato - realizzata in esclusiva per Rubinetterie Treemme e tramite un aeratore di Neoperl di 16,5 mm di diametro. Q30 è realizzata in ottone ed è disponibile in diverse finiture tra cui cromo, nichel spazzolato, bianco, nero, cromo nero spazzolato, oro rosa. Si tratta di una collezione di rubinetti contraddistinta da un gusto cosmopolita, facilmente adattabile a diversi stili, che si rivolge a un pubblico attento all’innovazione e alla ricerca di forme all’avanguardia.

L’equilibrio e il rigore della forma unite all’elevata affidabilità funzionale rendono T30 un miscelatore adatto a ogni ambiente bagno. T30 di Rubinetterie Treemme, firmato da Giampiero Castagnoli e Marco Pisati, è una collezione di miscelatori in ottone dalle linee minimaliste ed eleganti. T30 è un rubinetto caratterizzato da una silhouette circolare estremamente raffinata e leggera per le sue sezioni ridotte al minimo. Questo effetto è stato ottenuto sia grazie alla cartuccia diametro 22 mm, la più piccola cartuccia in ottone presente sul mercato, realizzata in esclusiva per Rubinetterie Treemme, che tramite l’utilizzo di un innovativo aeratore Neoperl di soli 13,5 mm di diametro. T30 si distingue per la particolarità del comando di miscelazione, proposto anche con una elegante texture zigrinata, piacevole a livello estetico e utile per ottimizzare la presa. Un dettaglio che si armonizza perfettamente al corpo sottile e leggero.

IOS, disegnata da Marco Pisati e Giampiero Castagnoli, è una serie completa di rubinetti di design che trae ispirazione dalle linee del passato. Questa collezione nasce dalla volontà dell’azienda di offrire una proposta innovativa per i canoni estetici del mondo bagno e allo stesso tempo una soluzione in grado di adattarsi a diversi stili. Il designer Marco Pisati insieme all’ing. Giampiero Castagnoli sono riusciti nell’intento di creare una linea senza tempo e senza confini. IOS è un rubinetto minimale, nella sua complessità, che si ispira agli “Ordini” classici architettonici. Il basamento, il fusto e le scanalature che contraddistinguono i modelli ricordano le antiche colonne Doriche e diventano dettagli preziosi. La leva di comando e la bocca di fuoriuscita dell’acqua hanno forme nette e rigorose, mentre il corpo è perfettamente cilindrico. Un contrasto di geometrie e di linee, morbide e più decise, che in questa collezione trovano una perfetta armonia. La collezione IOS può essere declinata in tutte le finiture galvaniche dell’azienda.

Tra le linee più particolari e apprezzate di Rubinetterie Treemme c’è il modello Kea disegnato dal designer Marco Pisati e dall’ing. Giampiero Castagnoli. Un rubinetto classico contraddistinto da uno stile distintivo e da un’eleganza assoluta. Si tratta di un modello innovativo che celebra la riscoperta dei canoni estetici del passato con moderne applicazioni tecnologiche. Tra le particolarità di Kea c’è la bocca scanalata che prende ispirazione dalle antiche colonne greche, mentre le manopole ricordano i frammenti architettonici dei templi classici. Kea è in ottone disponibile in numerose finiture con manopole in coordinato oppure personalizzate in due inedite versioni: in marmo, proposte in diversi colori, o in cristallo illuminate dall’interno con un sistema miniaturizzato di led che si accendono all’utilizzo. Questa collezione è perfetta all’interno dei bagni più classici e al tempo stesso è l’ideale per dare carattere a un ambiente più contemporaneo, moderno e minimale.

3.6, disegnata ed elaborata dall’ing. Giampiero Castagnoli, ha uno stile unico, forme essenziali ed eleganti che la rendono ideale per ambienti bagno contemporanei. 3.6 è realizzata in acciaio inox con un corpo cilindrico importante in contrapposizione alla bocca molto sottile, studiata con una tecnologia innovativa che permette il passaggio dell’acqua in pochi millimetri. Rubinetterie Treemme amplia la collezione con nuove finiture in PVD (Phisical Vapour Deposition) nei colori oro, bronzo e nero. Il PVD è un metodo di rivestimento la cui particolarità è quella di consentire l’utilizzo di colori davvero innovativi e brillanti, perfetti per donare carattere e originalità anche alla rubinetteria più minimale. Per Rubinetterie Treemme l’utilizzo di questa tecnologia testimonia l’impegno nei confronti dell’ambiente e l’attenzione al tema dell’ecosostenibilità. Questo tipo di lavorazione applicata sull’acciaio, materiale riciclabile per natura, non produce elementi inquinanti e non crea scarti chimici, risultando così un processo a zero impatto ambientale. Nella collezione è presente anche una versione elettrica - 3.6 elettronico - dove design e tecnologia si fondono in un progetto che si adatta perfettamente alle attuali esigenze di un mercato sempre più digitale e connesso. 3.6 Elettronico può essere infatti attivato attraverso un piccolo tocco delle dita oppure collegato agli assistenti personali intelligenti come Alexa attraverso i quali è possibile controllare il miscelatore.

5mm è tra le linee di riferimento e di maggior successo di Rubinetterie Treemme. Un modello che negli ultimi anni ha ottenuto grandi riconoscimenti come il Compasso D’Oro ADI nel 2016, il Design Plus nel 2013, il German Design Award, l’ADI design Award, l’ADI Index, il Gran Design Etico e il Red Dot Design Award nel 2014. 5mm è lo spessore costante in cui avviene, oltre alla fuoriuscita dell’acqua dalla bocca, anche il passaggio interno con tutte le sue dinamiche di miscelazione. Questo brevetto permette il passaggio dell’acqua in cinque millimetri anche nella versione da piano. L’utilizzo di un unico spessore per tutti i componenti del rubinetto, per le leve di comando e anche per le applicazioni della serie rendono il design di 5mm leggero ed elegante. Si tratta di una tecnologia studiata nei minimi particolari per garantire un’estetica innovativa, una linea all’avanguardia e al contempo testimoniare la grande attenzione all’ecosostenibilità e al risparmio idrico da parte dell’azienda.

L’azienda Rubinetterie Treemme propone diverse soluzioni per rendere l’ambiente bagno una vera oasi di benessere, a partire dalla doccia che rappresenta uno dei momenti più “rigeneranti” della giornata. La realtà toscana progetta infatti elementi che all’aspetto tecnico uniscono una ricerca estetica volta a trasformare la sala bagno in un luogo di relax e piacere, come i nuovi soffioni doccia caratterizzati da un design minimale all’avanguardia che entrano ufficialmente nell’ampio catalogo dell’azienda.

Si tratta dei modelli Loop, Sipario e Origami: funzionalità e forme innovative.

Loop designed by Phicubo e ing. Giampiero Castagnoli

Dalle orbite disegnate dall’hula hoop, il cerchio per giocare della nostra infanzia, nasce l’ispirazione del nuovo soffione Loop. Loop si compone di tre diversi elementi: due cerchi tenuti insieme da un elemento circolare che si intersecano tra loro dando vita a un modello di grande impatto scenico. Tre funzioni separate che dialogano tra loro e vengono percepite dal “fruitore spettatore” come una composizione perfettamente armonica di luce, acqua a pioggia e a getto.

Sipario designed by Phicubo e ing. Giampiero Castagnoli

Sipario è un soffione orientabile contraddistinto da un design minimale e accurato. Come una conchiglia che racchiude al suo interno la sua efficienza, la sezione quadrata diviene morbida grazie alla smussatura pronunciata degli angoli, un modello ideale per spazi contemporanei dallo stile moderno con forme d’avanguardia. Estetica e funzionalità unite per un soffione capace di dare carattere all’ambiente bagno. Realizzato nelle versioni acciaio e ottone, Sipario è disponibile in due diverse tipologie: a soffitto e a parete. La versione a soffitto è disponibile a sua volta in due varianti, la prima con getto vigoroso e la seconda con getto più morbido, da scegliere a seconda delle personali esigenze. La versione a parete invece dispone al suo interno di un innovativo deviatore clik-clak che permette di comandare in assoluta autonomia, attraverso un semplice pistoncino, due getti con doccia vigorosa e due getti con doccia rilassante.

Origami designed by Phicubo e ing. Giampiero Castagnoli

Un leggero foglio di carta pronto per essere piegato e modellato per creare infinite forme. Proprio da questa arte orientale prende ispirazione Origami, uno dei nuovi soffioni doccia firmati Rubinetterie Treemme. Origami si presenta come un foglio di acciaio inox che lascia intravedere e immaginare il mondo nascosto dal soffitto. La piega del soffione permette di indirizzare il getto a cascata.