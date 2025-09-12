Il rosso è il colore della passione, della vitalità, della scena. Ma è anche il colore dell’equilibrio, se trattato con rigore progettuale. Nella nuova proposta cromatica firmata PROGETTO GROUP, il bagno si accende di carattere, diventando palcoscenico di forme essenziali e intelligenti, che coniugano design e funzione. PROGETTO GROUP presenta una nuova interpretazione delle sue collezioni Tratto e Fold, ripensate in una veste inedita total red. Un omaggio estetico alla cultura visiva tra anni ’60 e ’80, tra suggestioni cinematografiche – da “Profondo Rosso” di Dario Argento al velluto scarlatto di David Lynch – e citazioni contemporanee dal mondo moda e social. Il bagno si fa scenografia domestica, dove ogni oggetto ha la forza grafica di un’icona.

TRATTO — Design Danilo Fedeli

Tratto è la piantana multifunzione che unisce eleganza e libertà d’uso. La sua silhouette arrotondata, apparentemente semplice, cela una grande cura progettuale. Pensata per accompagnare l’ambiente bagno con discrezione ma anche con una presenza grafica forte, Tratto si adatta a molteplici contesti: dalla suite d’autore al bagno urbano compatto.

La versione in rosso acceso trasforma la piantana in un elemento scultoreo, capace di emergere visivamente nello spazio con naturalezza. Il design firmato da Danilo Fedeli restituisce una sensazione di morbidezza e precisione insieme, enfatizzata dalla qualità dei materiali e delle finiture.

FOLD — Design Bruna Rapisarda

Nasce da una semplice piega, ma racchiude una sofisticata logica funzionale: Fold è lo specchio contenitore progettato da Bruna Rapisarda per rispondere alle esigenze dei bagni piccoli, contemporanei, dinamici.

Una lastra metallica piegata con precisione prende forma in una struttura che ospita specchio, mensola, vano contenitore e – nella versione a tutta altezza – anche un pratico spazio per accappatoio e prodotti doccia. Le sue linee nette e compatte si fanno elemento architettonico, mentre il colore rosso ne enfatizza la forza espressiva.

Una collezione di specchi contenitori che sorprende, diverte e funziona: Fold è pensato per chi non vuole rinunciare al design anche nei contesti più contenuti, con soluzioni smart, vivaci e perfettamente integrate nello stile PROGETTO GROUP.

Il colore come dichiarazione di stile

La scelta del rosso acceso non è solo cromatica ma concettuale: diventa segno visivo, identità progettuale, energia spaziale. Il colore avvolge, disegna, trasforma l’oggetto in un’estensione dell’abitare. Un design pop, elegante, senza tempo.