La luce è l’assoluta protagonista dello spazio, il paesaggio entra nel volume costruito per dar vita a una simbiosi unica tra natura e artificio, i colori illuminano gli ambienti, in uno scambio continuo di energia, positività, benessere. Siamo in Sicilia, vicino ad Agrigento e un attento intervento di riqualificazione ha permesso di recuperare un edificio rurale trasformandolo nella residenza dell’attrice Giusy Buscemi che ci vive con la sua famiglia. Un progetto che aveva l’obiettivo di consolidare il rapporto con il paesaggio attraverso la permeabilità tra interno ed esterno, grazie ad aperture che incorniciassero il paesaggio lasciando a terra, cielo e mare il compito di esprimersi liberamente per assicurare spettacoli irripetibili e suscitare emozioni diverse.

La villa, immersa nella natura e con un accesso diretto al mare, si sviluppa su due livelli, che distribuiscono la zona giorno e notte. I colori chiari sono la cifra stilistica dello spazio con la particolare graniglia usata per la pavimentazione e il legno a soffitto che definisce una sorta di cassettonato essenziale ma allo stesso tempo decorativo evidenziando l’ortogonalità dello spazio. Bisognava catturare la luce del Mediterraneo attraverso grandi aperture, lasciando il massimo spazio alla superficie vetrata, riducendo i profili per regalare ai committenti viste indimenticabili. Accanto agli spessori contenuti che esaltano l’estetica della finestra occorreva però garantire prestazioni di alto livello in un contesto aggressivo per la salinità e gli agenti atmosferici che hanno forte impatto sulla costa. L’obiettivo era assicurare comfort e benessere in qualsiasi condizione e periodo dell’anno.

La scelta per le grandi finestre del soggiorno a piano terra è ricaduta sul sistema magis40 di Uniform, il sistema in legno e alluminio con una parte dell’anta visibile di soli 40 mm, con il quale sono stati realizzati gli alzanti scorrevoli di grandi dimensioni, personalizzandoli con un rovere naturale all’interno e una tinta RAL bordeaux all’esterno. Il colore ha così permesso di dar vita a un involucro essenziale nel quale poter uniformare le “cornici” ai toni accesi del rosso mattone utilizzato per l’intonaco.

L’impatto scenico degli scorrevoli di grandi dimensioni che si aprono nel living è il vero plus di questa realizzazione che ha comportato particolari accorgimenti anche in fase di montaggio con l’impiego di gru e sistemi a ventosa per la movimentazione delle finestre. La luce entra in tutti gli ambienti della casa portando positività e benessere. In cucina è stata installata una finestra a filo muro esterno con 2/3 fissi e una parte apribile, ricavando allo stesso tempo un piano fruibile sul davanzale interno e un’apertura funzionale. Una soluzione intelligente che permette di migliorare la fruizione degli spazi e rendere questa villa un gioiello da vivere.

Estetica e prestazioni sono il corretto mix che veniva richiesto per i serramenti di questa villa. magis40 il serramento con finitura interna in rovere naturale e profilo esterno in alluminio, è un sistema evoluto, nato dall’esperienza di Uniform e dalla capacità di sviluppare soluzioni ad alto valore aggiunto, che porta in sé tutte le innovazioni progettate e realizzate internamente all’azienda. Un profilo sottilissimo, dallo spessore di soli 40 mm, che incornicia perfettamente il vetro, valorizzandolo come in un quadro d’autore. Le dimensioni ridotte del profilo lasciano ampio spazio alla superficie vetrata e di conseguenza massimizzano l’apporto di luce naturale nell’ambiente mentre la ferramenta a scomparsa, assicura un’immagine della finestra pulita ed essenziale. Il calore del legno esalta l’eleganza del serramento impreziosendo le linee nitide e rigorose con le sue venature uniche e irripetibili e dialogando con le finiture che compongono lo spazio nel quale si inserisce. Ciò anche grazie alle numerose possibilità di personalizzazione che trasformano questo elemento tecnico in un vero e proprio complemento d’arredo.

Sul fronte esterno, l’opportunità di intonacare il profilo in alluminio, permette di eliminare di fatto qualsiasi spessore alla vista, lasciando il vetro come unico protagonista. Disponibile nella versione a battente o scorrevole per soddisfare le diverse esigenze, magis40 fa dell’attenzione ai dettagli il proprio tratto distintivo. In questo senso la maniglia progettata, in collaborazione con Colombo Design, specificatamente per questo serramento, ne completa l’immagine essenziale e coordinata. Una soluzione innovativa e performante, un sistema che esprime al meglio la costante ricerca dell’innovazione, la qualità dei materiali e delle tecnologie finalizzate al raggiungimento dell’efficienza energetica, la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente che sono nel DNA di Uniform.

magis40 è in grado di garantire adeguato isolamento termico e un corretto apporto di luce naturale, caratteristiche che lo hanno reso perfetto per esaltare il fascino di questa villa siciliana.

Scheda Progetto

Progetto: villa privata

Località: Provincia di Agrigento

Sistema Uniform utilizzato: magis40

Produttore dei serramenti: Pavanello Serramenti