Olivari invita a coordinare i complementi della casa per rendere gli spazi più accoglienti e personalizzati. Dalle maniglie per porte e finestre - normali e da incasso - ai maniglioni per bagno e cucina fino agli invisibili ma ricercati fermaporte, la marca piemontese propone soluzioni adatte a ogni circostanza.

Dalla collezione Link, firmata da Piero Lissoni a Diana disegnata proprio dallo Studio Olivari, fino ad Alexandra di Ferdinand Porsche, porte e finestre comunicano tra i vari ambienti della casa. Il maniglione, per esempio, permette una maggiore comodità nell’aprire e chiudere ma senza rinunciare alla qualità dei materiali e alle linee più ricercate. Anche la finestra, spesso unico accesso per la luce del mondo esterno, può essere aperta o chiusa in modo diverso a seconda delle esigenze. Tutti i modelli Olivari hanno la propria versione per finestra; 100 soluzioni con cui creare sinergie e che entusiasmano ogni architetto che da sempre cerca un filo conduttore in ogni sua opera. Da Ramon Esteve a Lissoni, da Porsche a Gio Ponti, da Zaha Hadid a Peter Marino, in molti hanno scelto di arricchire i propri progetti con i complementi di Olivari.

Lo stile può essere moderno o classico, eccentrico o camaleontico, l’importante è che dia una sensazione di continuità e armonia. Persino un fermaporte, che può essere da terra o da parete, da quel tocco in più che fa la differenza.

1 of 5

Link è un maniglione in versione diritta e zancata con rosetta tonda oppure senza rosetta. Disponibile nella stessa collezione anche i pomoli centrali, i chiavistelli e la maniglia disegnata da Piero Lissoni nel 2006. Abbinata al maniglione la maniglia Link M200 un oggetto silenzioso con buone proporzioni, protagonista, ma non sopra le righe. Lo spunto di partenza per la progettazione era legato all’idea di un’estetica industriale più che decorativa: una maniglia essenziale, quasi un archetipo.

1 of 9

Diana è un maniglione in versione diritta e zancata con rosetta quadrata oppure senza rosetta. Disponibile nella stessa collezione anche i pomoli centrali, la maniglia disegnata dallo studio Olivari nel 2007 e le versioni Guilloché del 2016. Diana M206 è una delle maniglie che lo Studio Olivari ha ideato nell’ambito della sua ricerca sulle forme geometriche quadrate. È un archetipo e nello stesso tempo è anche una delle maniglie più versatili: grazie alla sua ampia superficie frontale si presta ad accogliere sperimentazioni di decorazione.

1 of 6

Alexandra è un maniglione in versione diritta e zancata. Disponibile nella stessa collezione anche l'appendiabiti, il chiavistello e la maniglia disegnata da F.A. Porsche nel 1989. Abbinabile alla maniglia Alexandra M150 disegnata da Ferdinand A. Porsche 1989, una linea forte, originalissima, a volte quasi provocatoria.