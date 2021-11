Una residenza contemporanea progettata dall'architetto Giovanni Maiorana a Modica, in Sicilia. Si distingue per il suo design minimale ed elegante, accentuato nella spaziosa zona giorno che fonde sapientemente tranquillità e glamour.

L'open space accogliente e raffinato in ogni suo dettaglio è reso ancor più armonioso dal sistema modulare Twix® by Déco installato su porzioni di parete. Il rivestimento, in legno composito di nuova generazione Ultrashield® by Déco, crea un dialogo tra gli ambienti, un fil rouge che li unisce in un percorso discreto che porta dal living alla cucina fino al bagno. L’effetto tridimensionale di Twix® Classic, l’iconico modulo a cinque listelli, dona un piacevole rigore geometrico alle stanze, generando continuità estetica, visiva e cromatica. Gli spazi sono così valorizzati dal calore del legno composito di Twix® scelto nella finitura Teak che, inoltre, si lega piacevolmente con alcuni complementi d'arredo in questa essenza.

Caratterizzata da colori lievi prevalentemente freddi, a soffitto, parete e per buona parte degli arredi, la villa è proiettata all’esterno da generose vetrate che si aprono sul giardino. Un mood minimale e rigoroso mitigato e scaldato da ben studiate e calibrate installazioni di Twix®. In soggiorno, il sistema modulare di Déco riveste interamente la lunga parete che conduce alla cucina; una scelta suggestiva che valorizza l'intero living in un continnum visivo che va oltre, divenendo infatti parte integrante della cucina: i pannelli di Twix® proseguono e ricoprono la base della penisola dando vita a un audace e scenografico accostamento tra la piacevolezza del legno composito e il marmo nero del piano d'appoggio. L'effetto è altresì sottolineato da una linea di luce che si accende, in alto, lungo tutta la parete e sotto la penisola. Per dare il giusto equilibrio alla zona giorno, Twix® riveste anche il pilastro che delimita il soggiorno dalla zona pranzo.

La contrapposizione materica tra legno e marmo viene riproposta anche nella stanza da bagno: qui, i muri bianchi sono intervallati da ampie lastre di lucido marmo nero e da Twix®, posizionato alle spalle dei sanitari e della vasca da bagno. Anche in questo caso una linea di luce incassata nella parete fa risaltare il pannello ligneo di Déco.

La possibilità di installare Twix® in vari ambienti, come soggiorno, cucina e bagno, adottando differenti caratteristiche e soluzioni, sottolinea la versatilità dell'elemento, la sua capacità di aggiungere valore al progetto e di qualificare l'interior anche in termini di performance. Oltre alla combinazione unica di qualità e durata, il modulo favorisce l'abbattimento del riverbero, migliorando le prestazioni acustiche. A questo si aggiungono i vantaggi del legno composito Ultrashield® by Déco: lo speciale scudo polimerico che lo riveste, estruso insieme al mix-prodotto interno, lo rende durevole, immune da variazioni di colore nel tempo, anti-graffio e anti-macchia; in più, ne consente l'installazione anche in ambienti umidi come il bagno o soggetti a particolare usura come la base della penisola in cucina.

Resistente a qualsiasi tipo di aggressione esterna, Twix® è garantito fino a 25 anni dalla posa, senza bisogno di manutenzione. In linea con la filosofia dell'azienda, tutti gli elementi in Ultrashield® by Déco sono eco-sostenibili: la farina di legno che li compone è ricavata da trucioli riciclati ed è quindi a impatto zero sulla deforestazione e la componente in HDPE (polietilene ad alta densità) è un sostituto del PVC completamente bio-decomponibile.