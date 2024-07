Le maestose dune di sabbia finissima modellate dal Maestrale, la natura selvaggia della Costa Verde, il mare cristallino e i profumi della macchia mediterranea, tra lentischi, ginestre, corbezzoli e ginepri. Nella Sardegna sud-occidentale, a Ingurtosu, l’hotel Le Dune Piscinas è caratterizzato da un design contemporaneo in perfetta armonia con l’ambiente esterno e la natura, che qui è la vera protagonista.

Un edificio originariamente adibito a magazzino minerario, ospita oggi un hotel 5 stelle lusso situato direttamente sulla spiaggia. Il progetto di ristrutturazione architettonica, realizzato da FVR Engineering di Padova dell’architetto Enrico Favero e, per gli interni, di PL-AG STUDIO di Brescia degli architetti Antonio Gardoni e Luca Platto, ha valorizzato la struttura originale dell’antico magazzino introducendo nuovi elementi di design in combinazione con interventi di artigiani locali. Marmi e basalti, arredi in ferro battuto e legno, tessuti sardi e decori tradizionali narrano coerenza e rispetto per la sacralità del luogo.

L’hotel Le Dune Piscinas è un luogo magico dove gli amanti della natura possono godere di silenzi e ritemprarsi seguendo ritmi lenti e rigeneranti. Il resort comprende 28 camere e suites, tre ristoranti, un american bar, una biblioteca e un cinema all’aperto, spa, gym, piscina esterna e aree comuni che consentono agli ospiti di contemplare il meraviglioso paesaggio che li circonda. La ristorazione è curata dallo chef Fabio Ciervo, già stella Michelin presso la Terrazza dell’hotel Eden di Roma, che ha saputo unire la semplicità della cucina tradizionale alla creatività del fine dining.

Nell’ex magazzino minerario, ambiente che più rappresenta la storia di questo luogo, gli interventi di ristrutturazione sono stati molto attenti a riscoprire il preesistente e conservare i segni caratteristici storici.

Il pavimento in pietra originale è stato ripristinato e integrato nelle parti mancanti con il marmo di Orosei. Le travi di legno integrate con recuperi di travi storiche, le pareti in pietra locale di grandi spessori lasciate a vista. E il grande camino originale che è ancora il protagonista del salone, con ai suoi lati due grandi tele di Gianfranco Guerzoni. Qui si trova l’american bar I Gechi dove, nel suo dehor nella piazzetta affacciato sulla spiaggia, trovano spazio diversi prodotti Pedrali come le poltrone Panarea di CMP Design, proposte nella tonalità del blu scuro, poltrone e divani Reva twist e i tavolini Elliot, entrambi di Patrick Jouin, in tonalità neutre, che accolgono gli ospiti per un relax serale sotto il cielo stellato.

La collezione Panarea riporta alla mente i colori e la brezza rinfrescante di una cena all’aria aperta. È definita da un intreccio artigianale in corda di polipropilene 100% made in Italy che avvolge il telaio in tubo d'acciaio. Sulla seduta appoggia un cuscino imbottito in poliuretano espanso drenante rivestito con un tessuto realizzato con il medesimo filato dell’intreccio.

Reva Twist è invece caratterizzato da linee morbide e dimensioni generose. Un divano e una poltrona con gambe affusolate in pressofusione d’alluminio poste alle estremità della cornice perimetrale in estruso di alluminio. Lo schienale e i braccioli in acciaio sono ricoperti da un intreccio realizzato con una corda piatta in polipropilene resistente agli agenti atmosferici. Il comfort viene esaltato da cuscini in poliestere rivestiti in tessuto. Il tavolo Elliot, infine, ha una silhouette elegante e forme delicate e slanciate.

All’interno del resort, è stato realizzato anche uno spazio polifunzionale che nasce come biblioteca ma diventa anche spazio meeting ed eventi. Arredato con le sedie Malmö disegnate da CMP Design, questo ambiente accoglie una vasta documentazione sulla cultura e tradizione sarda, nello specifico sulla storia del sito minerario.

Proposte qui verniciate in un colore verde brillante, le sedie Malmö esprimono un tepore domestico grazie al piacere tattile del frassino, l'espressività delle forme tornite, l'affinità con un immaginario tradizionale. Gli elementi strutturali appaiono nella loro pura costruzione, aumentando di spessore presso le connessioni e affusolandosi in modo naturale a favorire leggerezza ed eleganza.

A bordo piscina troviamo invece i lettini per outdoor Rail e i tavolini Elliot di Patrick Jouin. Rail è caratterizzato da linee semplici e moderne, ideale per godersi momenti di relax. La struttura in alluminio verniciato è caratterizzata da quattro gambe in acciaio inox inclinate dal taglio obliquo. La seduta e lo schienale sono in rete tessile impermeabile. Lo schienale regolabile si solleva dalla struttura definendo l’inclinazione e dando vita ad un vano porta oggetti. Il cuscino in poliuretano espanso drenante è rivestito in tessuto idrorepellente e resistente ai raggi UV.