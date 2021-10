FAP ceramiche espande la sua gamma di superfici in ceramica effetto resina e presenta la nuova raffinata collezione Milano Mood. Un progetto ampio e articolato che si caratterizza per i colori morbidi e decori contemporanei frutto di una profonda ricerca e di una lavorazione all’avanguardia della materia.

La collezione offre un continuo gioco di corrispondenze tra forme, colori e decori che sorprende per la sua doppia anima in grès porcellanato e wall tiles, sobria ed elegante nei colori a tinta unita e più evocativa nei decori ispirati alla carta da parati. Un progetto colto pensato per creare ambienti che avvolgono con eleganza e senza ostentazioni, con cura del particolare e del dettaglio.

I pavimenti in grès porcellanato di Milano Mood sono proposti in una palette di toni dal bianco puro - Ghiaccio -, a due tonalità di grigio - Nebbia e Cemento - e due di beige - Sabbia e Biscotto, fino a un’intensa finitura Antracite in 3 diverse tipologie di superfici: satin, R9 e R10. A parete sono disponibili gli stessi toni coordinati ai pavimenti a cui si aggiungono colori tenui e di tendenza quali Perla, Cipria, Cielo e Acquamarina, tonalità soffuse e appena accennate. Il risultato è quindi delicato e all’insegna della bellezza e dell’armonia.

Per quanto riguarda la componente decorativa, ai toni neutri e alle tinte unite del grès porcellanato si aggiunge il decoro Gocce, nei colori Ghiaccio e Nebbia applicabile sia a parete sia a pavimento. Qui, i frammenti colorati sono inclusi nel fondo con densità irregolare. Forme arrotondate e squadrate, definite in scale di grigi, bianchi e opachi che, come piccole sculture, vanno a costruire lo spazio.

In una perfetta fusione cromatica tra fondi e decori, la luce esalta la trama di Flower Blu - un cielo a parete da accarezzare che si riflette sulle laccature floreali - e di Flower Cipria, un moderno erbario in ceramica lucido/opaco che porta armonia all'ambiente. Grazie agli innovativi progressi tecnologici di FAP ceramiche, questo particolare effetto laccatura è ottenuto per la prima volta a livello industriale.

Il dinamismo visivo e cromatico incontra le attuali tendenze del design e della moda con il pannello Tropical realizzato con foglie laccate lucidissime a tutta parete per un decoro botanico in chiave ultra-chic disponibile in Sabbia, Bianco e Nero e Verde. Il risultato è una parete ceramica capace di creare sorprendenti paesaggi interni. Il gioco di forme, ombre e contrasti si ritrova anche nei motivi Texture Triangoli e Texture Archs, in cui le geometrie matt & glossy ricordano il grande design anni ‘70.

Protagonista della collezione è la materia proposta nei formati 120x120, 60x120, 80x80 e 40x80 cm in grès porcellanato, mentre nella versione wall tiles il formato unico è 50x120 cm. Creatività e dialogo continuo con il mondo di progetto sono caratteristiche profondamente insite nel DNA della collezione che è perfettamente adatta ad arredare tutti gli ambienti della casa ma anche spazi contract e commerciali. Il processo creativo che porta alla creazione delle ceramiche FAP parte da un’attenta analisi di stili e tendenze del design e del lifestyle e viene modellato sui desideri delle persone che andranno ad abitare gli spazi, offrendo una profondità di gamma e un corredo di pezzi speciali e decori che permettono di costruire il proprio personale design e imprimere la propria personalità all'ambiente.