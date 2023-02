MEET ARCH nasce dalla comune passione per il mondo dell’architettura e del design di un gruppo di 35 professionisti under 35. Un concentrato di esperienze multidisciplinari provenienti da tutta Europa al servizio di studenti, neolaureati e giovani professionisti.

L’obiettivo di MEET ARCH è quello di dare libertà di espressione ad ogni singolo studente secondo le proprie inclinazioni senza ostacolarne o modificarne il processo creativo, sfruttando al massimo l’eterogeneità del gruppo di tutor, garantendo un continuo scambio di opinioni e prospettive. MEET ARCH propone una serie di workshop di 3 giorni full immersion con la partecipazione di tutor provenienti da tutta Europa. Ogni partecipante potrà comporre il proprio team di tutor e collaborare con loro nella progettazione del tema proposto dall’organizzazione.

Il team di MEET ARCH è composto da 35 tutor tra Architetti e Designers che collaborano in studi di fama internazionale, tra i quali: Zaha Hadid, OMA, MIR, BIG, Jean Nouvel, Kengo Kuma, SANAA, Fujimoto, Archea, Stefano Boeri, ENGRAM, RCR, Renzo Piano, Cucinella, Diorama, Mecanoo, MVRDV, Fabio Novembre, Bureau Betak, Patricia Urquiola e tanti altri.

Il tema del primo workshop sarà incentrato sul ripensare l’attuale Ponte alle Grazie per riportarlo alle forme e alle funzioni ormai perdute. In sincronia tra l’utopia e la storia i partecipanti, insieme ai propri tutor svilupperanno un progetto di concept in 3 giorni che si interfaccerà con le diverse scale di rappresentazione.

In accordo con il Comune di Firenze, l’intento del workshop è offrire una visione lungimirante all’interno di un contesto fortemente storicizzato. Rispetto a tale presupposto si prevede la progettazione di innesti contemporanei che riprendano concettualmente gli antichi volumi, ad oggi persi nel tempo, posti sui piloni.

Questi infatti caratterizzavano fortemente l’immagine e la funzione urbana di questa importante infrastruttura del centro storico fiorentino. Fulcro visuale di tutti i principali landmark della città, l’obiettivo è quello di generare un percorso contemporaneo alternativo a quello di Ponte Vecchio, utilizzando i nuovi volumi, secondo un rinnovato concetto di sviluppo della città capace di offrire risposte alle esigenze della collettività. Un’operazione che avrebbe una straordinaria risonanza internazionale contribuendo ad amplificare la bellezza di questo asse viario che collega Piazzale Michelangelo con il cuore della città.

Lo workshop si svolgerà presso la Manifattura Tabacchi, l’ambizioso progetto di rigenerazione si propone di dar vita a un nuovo quartiere della città, animato dall’energia creativa di moda, arte e design, complementare al centro storico, aperto a tutti e connesso col mondo: la nuova destinazione per il contemporaneo a Firenze.

Per altre info:

CONTACTS

socialmeetarch@gmail.com

+39 333 6318038

www.meet-arch.it

www.instagram.com/meet_arch