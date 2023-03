All'interno di un’antica torre medioevale nel cuore della Toscana, Podere Cerreto è diventato un centro di innovazione e ricerca per le energie rinnovabili e la transizione ecologica.

Situato lungo l'antico percorso di pellegrinaggio della via Francigena, di fronte al castello di Monteriggioni, patrimonio Unesco, questo storico edificio è tornato a nuova vita grazie a un sapiente progetto di restauro che scopre e rivela la memoria e le tracce dei suoi otto secoli di storia aggiungendo un nuovo capitolo, in intenso dialogo con quelli precedenti.

In questo affascinante contesto, la scala ellittica realizzata da Gonzato Group è un vero e proprio componente architettonico di pregio con uno spiccato carattere scenografico. Personalizzata su misura, questa importante e moderna opera è stata non solo progettata per unire gli spazi, ma anche per inserirsi in un contesto storico preesistente offrendo al contempo totale sicurezza e design in linea con le più attuali tendenze di interior.

Le sue forme sinuose e contemporanee, evidenziate dal ferro della ringhiera e dai cosciali calandrati, si stemperano nella planarità dei gradini, realizzati creando una matrice in ferro all’interno della quale è stata gettata una colata di cemento. La residenza si completa poi con scale secondarie a sbalzo verniciate di bianco, una soluzione che dona estrema leggerezza agli ambienti. L’intervento di Gonzato Group, caratterizzato da linee ricercate e materiali pregiati, conferisce un aspetto originale e distintivo a questo meraviglioso ambiente valorizzandone ulteriormente il suo fascino storico.