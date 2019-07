Un prodotto fresco, intelligente, pratico e democratico. Questo è MakeUp, ultimo progetto disegnato da Basaglia + Rota Nodari Architetti, art director per il brand veneto DIEMMEBI. Un’anima innovativa per una soluzione personalizzabile, grazie alla definizione di un sistema modulare a incastro, che esclude l’uso di viti. Impilabile.

Una stessa struttura che si declina - a seconda degli accessori - in sedia, sedia con braccioli, sedia con tavoletta, per community e anche imbottita. In quest’ultimo caso il sedile viene dotato di sotto sedile per non rovinare il tessuto quando impilata. Alla sedia viene affiancato anche lo sgabello, complemento sempre più richiesto.

MakeUp, Make Me Up, come nel trucco un prodotto personalizzabile. Una sedia che tono su tono si presta alle soluzioni contract. In cromo o neutri per community. In linea con le nuove normative europee, MakeUp è il primo prodotto dell’azienda a essere certificato CAM (Criteri Ambientali Minimi, sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato).

La seduta MakeUp ha una struttura in acciaio cromato o verniciato con sedile e schienale in polipropilene stampato. L’estetica della famiglia MakeUp si caratterizza per le sue linee curve e delicate capace di armonizzarsi in ogni ambiente per la collettività o il contract. La collezione offre una gamma completa di sedute pensate per rispondere a ogni richiesta stilistica e funzionale. Innovativo il sistema modulare a incastro che, senza l’uso di viti, può dare luogo a diverse composizioni con un unico telaio: sedia con o senza braccioli. Con il medesimo principio un pratico sistema d’unione può essere utilizzato per agganciare in fila diverse sedute sia con che senza braccioli. Della famiglia fanno, inoltre, parte: la sedia dattilo, la sedia con scrittoio, lo sgabello e la panca. La versatilità si estende anche alla scelta cromatica, sono disponibili sei diverse colorazioni. Notevole l’impilabilità sia della seduta sia dello sgabello.

Caratteristiche tecniche

Doppia finitura: struttura in metallo verniciata alluminio, cromato, nero e bianco. Seduta e schienale, in plastica verniciata giallo oro, rosso carminio, blu, grigio, nero e bianco. O seduta e schienale in tessuto

Monocolore: struttura in metallo, verniciata giallo oro, rosso carminio, blu, grigio, nero e bianco

Misure sedia: 484x541xh 822 cm

Misura sgabello: 484x533xh 1.007 cm oppure 484x542xh 1.097 cm