Minimale nella sua essenza eppure estremamente sofisticata, Wave supera il concetto tradizionale di maniglia a leva e si trasforma in un elemento d’arredo perfettamente complanare che si integra nell’anta senza alcuna sporgenza. La sua forma rivoluzionaria unisce impugnatura e meccanismo di chiusura in un unico elemento, offrendo un movimento di apertura fluido e naturale, che ricorda il moto alternato delle onde che si infrangono sulla spiaggia.

Wave amplia le sue possibilità di applicazione ed entra anche nel mondo delle porte in vetro-alluminio, mantenendo invariato il suo stile distintivo. L’impugnatura complanare, abbinata ai profili in alluminio che incorniciano le superfici vetrate, esalta un’estetica minimale ed elegante adatta sia agli ambienti domestici che professionali. Su una porta in vetro, Wave esprime al massimo il suo carattere essenziale: una maniglia che quasi scompare, lasciando parlare la trasparenza. Un unico design universale per tutte le tipologie di apertura assicura uniformità e coerenza visiva tra porte battenti e scorrevoli.

La versatilità della maniglia va oltre la sua forma e si estende anche alle finiture, con una gamma di colori che spaziano dal classico nero e bianco fino ai più ricercati bronzato, ottonato e cromato satinato.

Wave non è una semplice maniglia ma un sistema di chiusura completo di serratura con riferma: la parte superiore della maniglia è funzionale alla movimentazione dell’anta, mentre la parte inferiore ospita il sistema di chiusura disponibile in tre versioni: cieca, per bagno con pomolo complanare, e con cilindro a foro europeo.