In un’epoca in cui il design tende a esprimersi attraverso forme audaci ed eccentriche, la nuova collezione HAPTIC S di Ritmonio si distingue per la sua eleganza discreta e la fusione perfetta tra funzionalità avanzate e praticità. Un vero e proprio invito alla calma e all'armonia, HAPTIC S unisce una ricerca progettuale meticolosa a un design senza tempo, capace di adattarsi a qualsiasi contesto, dal bagno più classico a quello più moderno.

Un’attenta ricerca progettuale, un design particolare mixati all’approccio artigianale del made in Italy sono elementi che contraddistinguono l'eccellenza di Ritmonio, riconosciuta e apprezzata nel mondo, che arricchisce ulteriormente il proprio catalogo, con questa nuova linea.

HAPTIC S è stata sviluppata con una cura meticolosa per i dettagli e con l’utilizzo di materiali di qualità, giungendo alla perfetta sintesi tra innovazione e tradizione. Si adatta a stili di arredo differenti, valorizzandoli e al tempo stesso garantendo una versatilità che la rende perfetta per ogni spazio. È dotata di comando con leva fissa che grazie a molteplici configurazioni si integra con discrezione in qualsiasi ambiente.

"Con HAPTIC S abbiamo voluto ridefinire lo spazio bagno con bellezza e semplicità – dichiara Luca Ritmonio, AD dell’azienda - dando vita a una collezione che si distingue per il suo equilibrio visivo, capace di attrarre e convivere in qualsiasi contesto, dal bagno più classico a quello più moderno. Il risultato è un prodotto che riflette appieno la nostra creatività e il nostro know-how, per una esperienza sensoriale adatta a ogni esigenza”.

Disponibile in 8 finiture di alta qualità la serie garantisce la massima libertà compositiva e adattabilità a qualsiasi contesto architettonico grazie alla vasta disponibilità di configurazioni. Le linee sono studiate per creare un impatto visivo unico e poterle adattare al gusto individuale di chi vuole dare al proprio bagno un’impronta basica seppur di design.

Ancora una volta Ritmonio si distingue nel mondo dell’interior e ne ridefinisce gli standard: HAPTIC S non è una semplice proposta, ma una vera e propria espressione di personalità, destinata a diventare la scelta di riferimento per chiunque ricerchi qualità made in Italy e una soluzione discreta, capace di trasformare un semplice gesto quotidiano, come aprire un rubinetto, in una piacevole esperienza.