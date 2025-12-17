Dalla visione di Newform di reinterpretare l’abitare contemporaneo attraverso il dialogo con la memoria storica nasce Ionika, la nuova collezione per l’ambiente bagno. Il progetto, firmato dall’architetta Alessandra Bertini, introduce un concept inedito per il brand, frutto di una ricerca estetica attenta e consapevole. Le forme della serie prendono vita da una nuova linea decorativa che guarda all’eleganza senza tempo dell’architettura greco-classica, richiamando in particolare uno dei suoi elementi più rappresentativi: la colonna ionica.

Il riferimento all’ordine classico si manifesta nelle superfici scanalate e nelle modanature lineari che definiscono ogni elemento della collezione, diventandone il segno distintivo. I miscelatori monocomando di Ionika si ispirano ai capitelli dell’architettura greca e rileggono in chiave contemporanea il principio del sistema trilitico: i sostegni verticali e l’architrave trovano una nuova interpretazione nel corpo, nella maniglia e nella canna del miscelatore. Un equilibrio di proporzioni, profili e dettagli che intreccia storia, materia e design.

Ionika si configura così come un ponte tra passato e presente, capace di trasformare l’eredità artistica dell’antichità in un linguaggio progettuale attuale e sofisticato. L’arte diventa la musa ispiratrice dell’intera collezione, valorizzando la forza espressiva di ogni componente: dal corpo del miscelatore alla bocca, fino ai dettagli più ricercati, dove la sperimentazione materica dà vita a una sorprendente interpretazione extreme luxury della serie.

IONIKA ALLURE / IONIKA SUPREME

Con le versioni Ionika Allure e Ionika Supreme, il marmo veste ufficialmente il design set della nuova serie, che si apre così a raffinate incursioni nel mondo dei decori. Da un materiale il cui fascino ça va sans dire, le aspettative sono alte: la nuova collezione vuole essere la traccia di una forte identità del passato che incontra il ricercato lusso del presente.

Ionika Allure sceglie il marmo bianco per raccontare lo stile, la classe e la purezza estetica di una collezione che mantiene lo status quo dell’imponente architettura classica. Maniglie, deviatori e decori si vestono del nuovo materiale che da oggi fa capolino nella materioteca Newform. Il bianco, in ogni sua forma ed essenza, incoraggia il senso di pulizia e un delicato portamento signorile quasi ad esaltare l’indubbia eleganza di chi - o cosa - lo “indossa”.

Ionika Supreme si presenta come la versione in abito scuro della collezione, la natura dark di un complemento d’arredo bespoke dallo straordinario impatto visivo. È qui che il marmo nero convince in quanto must di eleganza: proprio come il dress code di un’occasione speciale, con la variante Supreme la serie acquisisce un portamento ancora più chic e luxury allo stesso tempo. Sempre elegante e sempre all’altezza di un design che aspira all’esclusività di ambienti deluxe.

Al primo posto tra le serie Newform più complete in articoli, accessori e completamenti di gamma, una nuova collezione di lavabi da appoggio in marmo diventa parte integrante della oikos Ionika. Sull’onda del full style, ossia di una ricercata completezza estetica della serie, i nuovi catini in marmo restano fedeli al suo design: la base circolare in metallo, disponibile in varie finiture, richiama il gioco di modanature che caratterizzano i miscelatori della collezione.

In questo dedalo matchmaking di stile, materia e decoro, il brand serve sul tavolo del design moderno una serie che assapora storia, arte ed estetica per esaudire alte ambizioni di living. E se Ionika è l’aletheia del catalogo Newform per forma, immagine e sostanza, l’aggiunta di nuovi accessori e soffioni richiamanti la stessa linea decorativa è l’ulteriore rivelazione di questa novità.

Disponibili nelle varianti in resina bianca o nera, oppure nelle versioni in marmo Allure o Supreme, gli accessori della collezione si contraddistinguono per la loro base in metallo stile Ionika. Un dettaglio accuratamente ripreso anche lungo il profilo circolare dei soffioni (con diametro 30 e 40 cm), i primi a catalogo a presentare una tale personalizzazione.

Lo spiccato carattere decorativo della serie si completa con il colore che, per Newform, si traduce in una gamma di finiture che esaltano il senso di tridimensionalità del design Ionika e che, se abbinate al marmo bianco o nero, rivelano un inaspettato ventaglio di possibilità compositive. Dalle proposte evergreen in Cromo, Nero opaco e Bianco opaco, la nuova collezione estende la sua versatilità cromatica al Bronzo spazzolato e alle finiture PVD in Oro lucido, Brushed Gun Metal, Brushed Copper Bronze, Brushed Pale Gold e Brushed Stainless Steel.

Con Ionika, Newform risponde a esigenze stilistiche e progettuali che iniziano dal presupposto di un ambiente dal gusto classico, ma fortemente decorativo e ambizioso in termini di design e ricerca del dettaglio.

Nel progettare la nuova collezione, l’ispirarsi al passato non è che una questione estetica, perché il valore dell’innovazione e del progresso funzionale appartengono a un presente sempre più dinamico e in evoluzione. Seguace di questa logica, la serie è portatrice di un importante plus, fortemente ricercato dall’azienda per integrare il background di misure già adottate in termini di sostenibilità-prodotto.

Con Ionika, il sistema Energy Saving debutta nel catalogo bagno Newform. L’installazione di una cartuccia progressiva nei miscelatori lavabo della serie assicura un maggiore risparmio energetico. Ruotando in senso orario la maniglia, si aziona il flusso di acqua fredda, mentre solo continuando la rotazione si attiva il processo di miscelazione con acqua calda che, al termine del movimento, rappresenterà il 100% dell’acqua erogata. Per terminare il flusso sarà necessario ruotare la maniglia verso la posizione di partenza.

Il sistema Energy Saving permette un maggiore controllo circa lo spreco idrico ed energetico, in quanto il movimento progressivo della maniglia riduce al minimo l’attivazione involontaria o superflua dell’acqua calda e, quindi, della caldaia.

Ionika è una collezione Save Water, con limitatori di portata che garantiscono un risparmio idrico fino al 50% derivante dal quotidiano utilizzo dei miscelatori.