Compie 25 anni l’iconico sistema Zenit disegnato da Giuseppe Bavuso, una proposta all’insegna della leggerezza e della versatilità compositiva che ha saputo rimanere fedele al proprio progetto originale, complice la capacità di incarnare i valori fondanti di Rimadesio: innovazione tecnologica, ricerca stilistica e coscienza ecologica.

Con Zenit, Rimadesio ha introdotto importanti novità nella tipologia “libreria a montante”. Tra queste l’esclusivo sistema di aggancio che consente di concepire una modularità aperta degli elementi e di produrre un montante in alluminio libero da fori o attacchi prefissati. Ciò significa che i montanti, fissati da terra a soffitto e sempre su misura, permettono una libera disposizione delle attrezzature, nel numero e all'altezza desiderata, con la possibilità di spostarle o integrarle nel corso del tempo.

Zenit è una soluzione versatile, perfetta per esporre e contenere, destinata allo spazio domestico e professionale. La varietà delle finiture - dal vetro, alle essenze, alle superfici in alluminio - consente una facile integrazione stilistica in ogni ambiente. Precisione, affidabilità e libertà dispositiva nel corso del tempo: sono solo alcuni dei principali vantaggi che fanno di Zenit un prodotto unico e distintivo. Selezionato all’Adi Design Index 2001, Zenit è espressione della massima libertà progettuale secondo Rimadesio: è disponibile nella versione a soffitto o a parete, lineare o angolare; poi libreria, con contenitore, porta TV o cabina armadio attrezzata. Sono infinite le declinazioni di un prodotto che nel tempo si è arricchito di numerose varianti pur restando fedele a sé stesso e confermandosi un assoluto best-seller della collezione.

Come tutti i prodotti Rimadesio, anche Zenit è realizzato perseguendo principi di salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse, attraverso un processo produttivo alimentato a energia solare, finalizzato alla realizzazione di beni destinati a durare a lungo nel tempo.

Zenit è realizzato utilizzando vetro e alluminio, materiali Rimadesio per eccellenza, 100% riciclabili e recuperati attivamente nel ciclo produttivo, in un’ottica di economia circolare che riduce a zero gli scarti. Ecolorsystem è l’esclusiva gamma di laccature utilizzata da Rimadesio e composta unicamente da vernici ad acqua, che garantiscono la totale assenza di sostanze nocive all’uomo e all’ambiente. Il packaging Rimadesio è prodotto just-in-time utilizzando solo cartone riciclato e 100% riciclabile. Gli scarti minimi prodotti dall’imballatrice vengono compressi meccanicamente e inviati alle cartiere limitrofe per la produzione di carta riciclata di alta qualità, con un processo a basso impatto ambientale.

Il sistema Zenit è interamente disassemblabile a fine vita. Questa peculiarità assicura il corretto riciclo di ciascun componente, nel rispetto delle norme internazionali sulla tutela dell’ambiente.