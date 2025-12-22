Nel cuore di Brera a Milano, in corso Garibaldi 125, Verum ha inaugurato il suo primo showroom.

Lo spazio è firmato da studio wok che ha scelto di creare un progetto capace di superare la concezione tradizionale di ambiente espositivo per trasformarsi in un ambiente di dialogo e collaborazione tra azienda, progettisti e clienti. Per l’occasione, l’azienda ha presentato due nuovi modelli di maniglie della collezione senza rosetta Nuda - Gala e Miles - disegnate da Studio Klass e le maniglie di studio wok - Biscia, Biscione e Verso -.

Fondata in Brianza nel 2011, Verum nasce da un’esperienza ventennale nel settore delle maniglie e degli accessori per l’architettura. Tutti i prodotti - dalle maniglie senza rosetta, ai modelli senza rosetta, dagli accessori come fermaporte magnetici ai sistemi di chiusura e quelli scorrevoli a levitazione magnetica - rappresentano la costante attenzione all’innovazione e alla qualità made in Italy. Il brand si impegna da sempre a rispondere alle esigenze progettuali dell’interior design di eccellenza in tutto il mondo, garantendo una perfetta armonia tra forma, pensiero e funzione con un particolare focus sulla tecnologia.

“Negli anni abbiamo trasformato brevetti e ricerca in strumenti concreti per architetti e designer e oggi questo showroom rappresenta la sintesi di quel percorso: un luogo dove tecnologia, estetica e pensiero progettuale si incontrano e si contaminano - ha raccontato Umberto Vergani, fondatore di Verum -. Qui, il know-how tecnologico si sposa con il costante slancio all’innovazione a servizio del mondo dell’architettura e dell’interior design”.

Il nuovo showroom, ideato da studio wok sotto la direzione creativa di Alessandro Stabile, è stato pensato come un luogo di dialogo tra materia, architettura e tecnologia ed è concepito come un nuovo dispositivo narrativo dell’universo Verum. Questo luogo rappresenta un importante traguardo per l’azienda, uno spazio di incontro a Milano, disegnato non solo per presentare i prodotti del brand, ma anche per favorire la creazione di sinergie con architetti, designer e clienti privati. Un ambiente in cui scoprire l’estetica e le innovazioni dell’azienda apprezzandone la filosofia e il linguaggio.

“Verum ha da sempre scommesso su idee ambiziose e sfidanti, intraprendendo fin dagli esordi un percorso coerente e innovativo - racconta Alessandro Stabile, art director del brand. - L’apertura di questo showroom rappresenta un ulteriore passo in avanti, creando uno spazio aperto di dialogo con professionisti che condividono la sensibilità e sono capaci valorizzare i prodotti e le tecnologie del brand”.

L’ingresso accoglie i visitatori con una parete in legno di pioppo con un pattern regolare di fori che espone in modo flessibile e scenografico la collezione di maniglie di Verum, mantenendo un’estetica ordinata e continua. Il cuore tecnologico dello showroom è la sala centrale, definita da una parete con un telaio sospeso che integra il sistema di binari IRONLEV, un brevetto proprietario all’avanguardia. La parete, grazie alla sua mobilità, non solo permette di offrire molteplici soluzioni espositive ma è pensata per trasformare le dimensioni e la gerarchia della stanza, variandone gli accessi e i flussi unendo questo ambiente ai due adiacenti. Rivestito in laminato metallico e illuminato da un reticolo di tubolari LED, il divisorio diventa elemento chiave del progetto, trasformando lo spazio per adattarlo alle diverse configurazioni espositive.

Gala e Miles - parte di Nuda, la collezione di maniglie senza rosetta di Verum - sono due modelli inediti firmati da Studio Klass, duo di design e consulenza creativa, fondato da Marco Maturo e Alessio Roscini.

“Gala e Miles nascono da due percorsi formali diversi, uniti però dalla stessa tensione verso l’essenziale: un esercizio di equilibrio tra identità e misura, guidato dalla ricerca di pulizia formale, - racconta Studio Klass. - Nel progettare per Verum, abbiamo cercato di tradurre l’identità del brand in due maniglie capaci di valorizzarne il linguaggio e di integrarsi con naturalezza in contesti differenti”.

Gala nasce dall’idea di trasformare la maniglia in un segno essenziale, discreto ma deciso, una presenza silenziosa ma funzionale. La sua forma si costruisce attorno a un dettaglio preciso: il passaggio di sezione. Dalla base tonda la maniglia evolve e si sviluppa verso una geometria più squadrata, ma al tempo stesso morbida e controllata, ispirata al supercerchio, che definisce la parte terminale dedicata alla presa. Questa variazione sottile genera un equilibrio armonioso tra rigore e fluidità, dando vita a un oggetto raffinato ed elegante.

Miles si ispira a un disegno razionale e misurato privilegiando la continuità visiva e la coerenza formale. Miles è una maniglia a incasso concepita per integrarsi con naturalezza nell’architettura della porta, fino a diventarne parte integrante. L’incavo, calibrato con precisione, offre una presa ergonomica e confortevole pur restando allineato alla superficie. Il risultato è un oggetto essenziale e versatile, dalle linee semplici e pulite e capace di adattarsi con eleganza a porte scorrevoli o a battente, mantenendo sempre una presenza coerente e delicata.

Entrambi i modelli aprono le porte alla sperimentazione e l’utilizzo a catalogo di nuove finiture come Blu Cenote, un colore antracite che si distingue per i riflessi blu, Oro Venezia, dorato e satinato, Grigio Ghisa, una cromia nera con effetto materico.

Le nuove maniglie disegnate da studio wok, Biscia, Biscione e Verso, si ispirano alla città di Milano, ai suoi simboli e al tessuto metropolitano. Le forme nascono dalla trasformazione di segni grafici essenziali in forme tridimensionali immediate e iconiche, interpretate con un tocco di ironia attingendo all’immaginario pop e al linguaggio urbano.

“I tre elementi realizzati per Verum, seppur differenti per forme e dimensioni, rendono omaggio all’identità urbana della città con una presenza discreta ma rappresentativa - racconta studio wok - Un design costruito attorno a segni semplici ma espressivi, che esplora con misura l’incontro tra cultura visiva, identità e progetto”.

Biscia e Biscione appartengono alla stessa famiglia e sono caratterizzate da una geometria fluida e incurvata, ispirata ai movimenti sinuosi del serpente, simbolo storico della città di Milano. Il loro profilo continuo genera un segno morbido e dinamico, trasformato in impugnatura attraverso un volume controllato e leggibile. Pur mantenendo lo stesso linguaggio, i due modelli si differenziano per scala e proporzioni, offrendo varianti adatte a contesti differenti.

Verso, invece, parte dall’archetipo della freccia: un segno diretto, universale, spesso presente nella segnaletica del paesaggio urbano. Qui la direzione si fa volume trasformando una linea in oggetto d’uso quotidiano ed evidenziando l’ambiguità tra il gesto funzionale e il segno grafico. Dal carattere fortemente identitario, Verso si fa portavoce di semplicità e immediatezza giocando su un design simbolico e tagliente.

Realizzate in tondino pieno, le tre maniglie si distinguono per la loro resistenza, maneggevolezza e per una grande flessibilità, diventando facilmente applicabili a differenti contesti ed estetiche.