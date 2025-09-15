LaCividina arricchisce il panorama del design con Acamante, la nuova collezione di imbottiti firmata da Elisa Ossino. Non un semplice divano, ma un sistema pensato per cambiare configurazione a seconda dei bisogni e degli ambienti, trasformando il living in un luogo dinamico e contemporaneo.

La forza di Acamante sta nella sua modularità: cuscini sovrapposti che creano un effetto stratificato e una base che può diventare piano d’appoggio o tavolino. Da soluzione lineare ad angolare, fino a composizioni a isola, il divano si adatta allo spazio con la stessa fluidità con cui evolve il modo di vivere la casa.

Dietro l’estetica scultorea, c’è un’attenta ricerca sul comfort. L’imbottitura a densità differenziata combina stabilità nella base e morbidezza progressiva negli strati superiori, regalando una seduta accogliente e informale. Un equilibrio che riflette l’expertise tecnica de laCividina, sempre attenta al dettaglio.

Non è un caso che questa collezione porti il nome di Acamante. Il richiamo è alla mitologia greca e alla storia d’amore tra il guerriero ateniese Acamante e la principessa Filide, legata al simbolo del mandorlo, al tempo stesso fragile e tenace. Un albero che fiorisce dopo il dolore e che diventa metafora di rinascita, radici culturali e legame con la Sicilia, terra d’origine di Elisa Ossino.

“Lavorando sull'idea di stratificazione degli elementi che compongono un divano, a partire dalla sua struttura interna, ho immaginato un sistema che sapesse trasformarsi senza perdere mai la propria presenza iconica e una forte idea formale, che tutti potessero riconoscere immediatamente. Acamante, come un personaggio mitologico che contiene la parola amante, suggerisce un'idea molto passionale e intensa di vivere tutte le possibilità funzionali, strutturali e formali di un elemento d'arredo.”, spiega la designer. Ed è proprio questa l’essenza di Acamante: un divano che coniuga passione, funzionalità e identità formale, aprendo nuove possibilità nel linguaggio del design.

Con Acamante, laCividina conferma la sua capacità di unire artigianalità e innovazione. Il risultato è un progetto che ridefinisce il concetto di divano: non più un elemento statico, ma un arredo in continua trasformazione, capace di interpretare stili, contesti e necessità diverse senza perdere carattere e riconoscibilità.