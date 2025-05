Con oltre 25 mila presenze tra professionisti e appassionati, la Genova Design Week 2025 chiude con un successo superiore all’edizione precedente, affermandosi per il sesto anno consecutivo come un laboratorio diffuso di cultura del design e innovazione. Non solo, la manifestazione diventa sempre più inclusiva e dinamica come dichiarato anche dalla presidente del Dide – Distretto del Design di Genova, Elisabetta Rossetti in quanto "oltre a sostenere il talento, promuove il design in tutte le sue applicazioni quotidiane, presenta le novità e le tendenze e persegue l’obiettivo di rigenerazione urbana del Distretto."

La Genova Design Week 2025 ha coinvolto 146 studi di architettura, di cui l’80% provenienti da tutta Italia, articolati nei progetti Container 02 (21 studi), Best Houses Design (80), Design Radar (24), Festival Design Talk (3), e altri 18 eventi generali. Grande partecipazione per i percorsi di Container 02 in Darsena, che ha ospitato 13 installazioni tutte al femminile, e per Design Radar a Sestri Ponente, un nuovo itinerario urbano di 700 metri tra boe e ninfee dedicato a design, architettura e creatività.

CAARPA Ninfee - Diego Arbore

Tra gli eventi più seguiti, anche i tre talk del Festival Design, tra i protagonisti: Massimo Adiansi, fondatore di Architerror, che ha esplorato “il lato oscuro dell'architettura” durante il suo intervento. Il Renzo Piano Building Workshop che ha visto la partecipazione di RPBW Luigi Priano director, Raffaella Parodi, Gabriel Fagundes. Infine, Mario Cucinella, founder dello studio MCA, che ha raccontato come il design possa diventare uno strumento attivo per affrontare le sfide climatiche e sociali del nostro tempo.

L’evento ha visto anche la premiazione del concorso Designer Under 35 – Flussi Creativi, con cinque vincitori: Indefinito Design Studio con Old Blacks, Federico Fontanella con Specchiella, Filippo Meriggi con Tac&Stac, Giorgia Castelluccia con Clam Stone e Archeomaterico con Telare la Materia. Per la sezione riservata alle Menzioni sono stati premiati Sara Angeletti, Cristiano Berettoni e Mattia Fiorucci con Libra, Blend.Obj con In-Attesa, Litian Studio con Tangram3, _bronzo con Tavolo 001, Martina Costanzo con Vattin, quest’ultima ha ottenuto anche la Menzione Speciale. Premi dagli sponsor sono stati assegnati a Federico Fontanella e Archeomaterico.

I premi sono stati consegnati dal consiglio scientifico, composto da Dide – Distretto Del Design di Genova, DAD dell’UniGe, ADI Liguria, OA. GE, l’architetto Gianandrea Barreca e l’architetto designer Alberto Vanin.

La prossima edizione si terrà dal 13 al 17 maggio 2026.