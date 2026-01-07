Una nuova collezione di carte da parati che trasforma le superfici in una tela viva: un viaggio tra ritmo, materia e colore per trasformare gli spazi in scenografie dell’anima.

Inkiostro Bianco lancia Flamenco, una nuova carta da parati capace di raccontare emozioni e atmosfere con un linguaggio visivo unico.

Ispirata alla forza espressiva della natura e al ritmo viscerale del flamenco, la collezione si compone di 12 grafiche inedite dove forme organiche, texture materiche e cromie raffinate si intrecciano come note di una melodia silenziosa. Ogni superficie si anima di luce e movimento, portando negli spazi un’energia autentica e vibrante.

Con Flamenco, Inkiostro Bianco conferma la sua visione del design come esperienza immersiva, in cui la decorazione diventa strumento per creare ambienti capaci di connettersi in profondità con chi li abita, unendo estetica e suggestione emotiva.

La collezione Flamenco si rivolge sia al mondo B2C, per chi desidera rendere unica la propria casa, sia ai professionisti del settore - architetti, interior designer e rivenditori - in cerca di soluzioni decorative innovative e dal forte impatto visivo. Con Flamenco, Inkiostro Bianco riafferma la sua vocazione nel creare esperienze immersive dove la parete non è più solo elemento architettonico, ma protagonista di un racconto visivo ed emozionale.