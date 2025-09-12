Provex continua a innovare il mondo delle cabine doccia con la Serie Toga, pensata per chi cerca equilibrio tra stile e praticità. L’azienda amplia la collezione con la nuova finitura Argento Cromo, che affianca le varianti Champagne, Nero matt, Brillante lucido e le raffinate versioni spazzolate in Acciaio inox, Gun Metal e Copper. Una scelta cromatica versatile, in grado di armonizzarsi con qualsiasi stile architettonico e con differenti materiali e palette.

Le cabine della Serie Toga combinano design essenziale e soluzioni tecniche evolute. L’Argento Cromo, oltre a un aspetto luminoso e contemporaneo, garantisce facilità di pulizia e resistenza nel tempo. Le porte sono disponibili in versione scorrevole o girevole, reversibili e con vetro temperato da 6 mm testato per assicurare una tenuta ottimale. La serie si adatta a spazi diversi grazie a un’estensibilità da 25 a 50 mm, e le porte sganciabili semplificano la manutenzione.

Un dettaglio distintivo è la tecnologia Silicon Free: guarnizioni in PVC innovative che migliorano igiene e durata, riducendo la manutenzione. La maniglia ergonomica e la possibilità di installare i box con o senza profilo a terra conferiscono massima flessibilità estetica e funzionale. La Serie Toga rappresenta quindi una scelta intelligente per chi desidera eleganza, comfort e durabilità in bagno

Provex unisce esperienza e innovazione, offrendo soluzioni su misura per architetti e designer attenti a qualità e stile. Tutti i prodotti della linea Shower, incluso Toga, sono conformi alla norma EN 14428:2004 e sottoposti a test rigorosi per urti, tenuta all’acqua e cicli di utilizzo. La Serie Toga è così sinonimo di design raffinato e affidabilità tecnica, capace di trasformare l’ambiente bagno in un luogo di benessere quotidiano.