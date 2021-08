Il rinnovamento dell'antico in un contesto moderno, senza stravolgere l'autenticità del luogo. Uno dei più importanti edifici storici del Quattrocento fiorentino, situato sulle colline alle porte di Firenze, è diventato oggetto di un progetto di restauro in dialogo con i nuovi ambienti, contemporanei ed eleganti, dove la ricercatezza dei materiali diventa originale: Villa Capponi - patrimonio immobiliare e artistico di tutto il territorio toscano - è tornato all’antica grandezza grazie all’opera di restauro svolta dall’architetto Pierluigi Sammarro.

La residenza ospita quattordici appartamenti di lusso, dai quali si godono splendidi panorami in posizione dominante vicino Firenze. Portata a nuova vita, la villa combina in sé l’autentica eleganza classica con i migliori comfort e le moderne tecnologie, garantendo un’esperienza di vita esclusiva davvero straordinaria. Un pezzo importante di storia fiorentina, un luogo impareggiabile per la sua bellezza e comodità, perfetto punto di partenza dal quale poter esplorare la Toscana e al contempo abitare una delle residenze più esclusive ed eleganti di questa regione.

In questo contesto di prestigio, inserita in tale sapiente ristrutturazione, spicca Jacuzzi® SASHA, lo spazio wellness creato dallo Studio Apostoli per Jacuzzi in grado di trasformare l’ambiente domestico in un vero e proprio centro benessere: un luogo magico in cui le elevate performance professionali e le componenti tecnologiche innovative si uniscono a un design contemporaneo ed esclusivo di linee pulite e minimal in una sintesi perfetta che regala un’esperienza emozionale di benessere intima e unica. Jacuzzi® SASHA dà vita a una nuova concezione del comfort, trasformando lo spazio dedicato al bagno di Villa Capponi in una dimensione più condivisa, vicina alle terme, dove vivere il massimo appagamento del corpo e dello spirito in totale armonia con le proprie emozioni fisiche e mentali. Unicità, modularità e spazio contenuto, elevate perfomance e flessibilità di installazione sono le caratteristiche di SASHA, i cui moduli (sauna, doccia emozionale e hammam) sono creati per vivere da soli o in combinazioni diverse, tali da ottenere differenti configurazioni adattabili a tutti gli spazi e contesti, siano essi domestici, professionali o di prestigio, come nel caso di Villa Capponi.

Lo conferma Pierluigi Sammarro, autore del progetto di ristrutturazione di Villa Capponi, che aggiunge: “Abbiamo mirato a offrire agli ospiti di questa residenza da sogno rilassanti momenti di serenità e di privacy in assoluto comfort. Ecco perché tra le nostre selezioni abbiamo individuato Jacuzzi® SASHA come quella più idonea ed esclusiva per arricchire l’area bagno con un prezioso tocco di eleganza e tutte le funzioni di un’area wellness professionale. La scelta di Jacuzzi, peraltro, non è stata casuale perché è un brand di prestigio sinonimo in tutto il mondo di alta qualità. Esattamente il valore aggiunto che abbiamo voluto offrire ai fortunati ospiti di questa splendida dimora”.