Carimali annuncia l’ampliamento della sua offerta per il mondo outdoor con il debutto della Collezione Cruna, una nuova e sofisticata proposta che trascende la tradizionale funzione della doccia da esterni per elevarsi ad autentico elemento di design. Nata dalla visione creativa dell’architetta Chiara Caberlon e del designer Marco Forbicioni, questa creazione rappresenta una sintesi perfetta tra estetica e funzionalità, frutto della profonda esperienza maturata dallo studio nei settori del contract e dell’hotellerie.

Il concept alla base del progetto è tanto poetico quanto strutturale. Il nome e le linee della collezione traggono ispirazione diretta dalla cruna di un ago, evocando una forma sottile ed elegante attraverso la quale non passa un semplice filo, ma l’esperienza stessa dell’utente.

A proposito della visione che ha guidato il progetto, i designer affermano: “Abbiamo immaginato un prodotto in grado di armonizzarsi con l’ambiente, dalle linee essenziali e raffinate, perfetto per valorizzare le aree comuni di un hotel. Non solo una doccia, ma un vero e proprio complemento d’arredo”.

L’acqua assume il ruolo di protagonista assoluta in questo scenario, offrendo un momento sensoriale unico che fonde comfort e tecnologia. Grazie all’impiego di speciali ugelli ingegnerizzati, il flusso d’acqua ricrea un effetto pioggia avvolgente, trasformando l’atto della doccia in un’esperienza di relax totale.

Questa attenzione al benessere si sposa con una rigorosa selezione dei materiali: la colonna è realizzata interamente in acciaio inox AISI 316L con finitura spazzolata, una scelta che assicura non solo un’estetica contemporanea ma anche una resistenza superiore alle intemperie e agli sbalzi climatici, garantendo durata e bellezza inalterata nel tempo.

La versatilità è un altro punto di forza della Collezione Cruna, che si presenta sul mercato in tre distinte configurazioni per adattarsi a ogni esigenza progettuale. È disponibile nella versione a parete, per chi cerca un’integrazione architettonica discreta, nella variante freestanding per una maggiore libertà di posizionamento, e infine nella versione freestanding arricchita da una pedana in Teak. Quest’ultima opzione combina la fredda eleganza dell’acciaio con il calore materico del legno, scelto specificamente per la sua robustezza e il suo fascino contemporaneo. Più che un semplice prodotto tecnico, Cruna si configura come un’esperienza che si integra perfettamente nel paesaggio, portando raffinatezza, benessere e un equilibrio sofisticato tra natura e design negli spazi outdoor.