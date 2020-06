Un concept che si evince già dal nome, Connubia, che parla di incontri e di passioni, di legami e di affinità. Un logo che nella sua semplicità ci riporta al concetto di convivialità: tre sedie attorno a un tavolo, la rappresentazione più immediata e sintetica dell’incontro, dello stare insieme. Ed è proprio stando accanto l’un l’altro intorno a un tavolo che nascono amicizie e nuove conoscenze, condividendo emozioni, le stesse che Connubia ha posto al centro della propria ispirazione, per un progetto contemporaneo e smart, adatto a rispondere alle esigenze dei giovani più curiosi o dei meno giovani che non perdono mai la gioia di sentirsi contemporanei.

Una storia di affinità dunque, come quella che determina la nascita di Gruppo Calligaris, nato dall’incontro tra il marchio leader della produzione di sedie da quasi 1 secolo e lo studio di designer riconosciuto in tutto il mondo per la creazione di alcune tra le sedie più iconiche del momento. Ma la passione per le sedie non è il solo fattore comune, il connubio tra le due realtà passa anche attraverso un aspetto territoriale, entrambe le aziende infatti trovano le loro radici tra i meravigliosi scenari dei colli italiani, rispettivamente toscani per i designer e friulani per il Gruppo. In ciascuna location - Colle di Val d’Elsa, in provincia di Siena e Collio in Friuli VeneziaGiulia - vengono prodotti alcuni tra i vini più noti del nostro stivale.

Da quest’intesa - precisamente tra il leader creativo Cristian Gori di Archirivolto e il team di esperti Connubia - nasce anche il progetto #connubity, con l’intento di unire le passioni di diverse generazioni fuori dall’ordinario. Una vera e propria voce in grado di raccontare gli sviluppi futuri, con l’ausilio di giovani creativi, artisti e professionisti, che possano proporre idee e contenuti alla community digitale, formando insieme una sorta di incubatore di talenti. I giovani saranno chiamati a contribuire tramite i social, con il compito di ispirare i prossimi prodotti e la possibilità di disegnarli direttamente per l’azienda.

Così a sedie e tavoli, si affiancheranno nel catalogo nuove categorie di prodotto come librerie, madie, accessori che completano e personalizzano con la loro allegria gli spazi da vivere. Nuovi modelli fedeli allo spirito di Connubia per semplicità di linee, funzionalità e versatilità, ma ricchi di personalità, in un ventaglio di colori disponibili per dare luce a ogni ambiente.