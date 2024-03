L'International Business Hotel di Zagabria ha recentemente portato a termine un'estesa ristrutturazione di bagni e docce, scegliendo come partner AGC per realizzare eleganti pareti in vetro, capaci di conferire intimità e luminosità all’ambiente.

Per quest’esclusiva referenza è stato selezionato il vetro stampato Imagin Flutes, contraddistinto da un motivo lineare distintivo, volto a creare un'atmosfera raffinata e contemporanea. La ristrutturazione dei bagni si è evoluta oltre gli aspetti funzionali per abbracciare l'estetica, con i vetri stampati impiegati per creare un equilibrio perfetto tra trasparenza e privacy.

AGC è in grado di rivolgersi al comparto dell’interior design con una ricca gamma di soluzioni decorative che coniugano estetica e performance. Prendono vita veri e propri progetti custom, in grado di valorizzare ambienti con motivi dal grande impatto estetico e nuance che infondono al vetro profondità e intensità cromatiche uniche. Questo speciale materiale, infatti, è in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza progettuale: può rivelarsi una presenza discreta o, al contrario, giocare un ruolo centrale, rendendosi materico e donando personalità all’ambiente; crea intimità senza compromettere luce e spazio, oltre ad alleggerire gli ambienti regalando luminosità e respiro.

Nella gamma di prodotti che trovano applicazione in interno, Imagin offre una dimensione decorativa particolare, rivelandosi come la soluzione perfetta per porte e divisori, sale riunioni, arredi e docce: lascia entrare la luce e, al contempo, promette di garantire riservatezza e valorizzare l’ambiente grazie al decoro. Con Imagin, creatività e scelta sono le parole chiave: quasi 30 motivi standard e più di 40 motivi realizzabili su richiesta. Il livello di luminosità e intimità dipende sia dalla struttura che dal pattern.

Tre le gamme Imagin: Clear, caratterizzata da motivi ispirati alla natura, Sandblasted, che include decori con effetti opachi grazie alla sabbiatura, Wired, con reticolo metallico incorporato per una maggiore sicurezza. Diversi prodotti di Imagin Wired sono indicati per applicazioni che richiedono proprietà antifiamma.

Con quest’esclusivo progetto AGC, interlocutore d’eccezione in ambito architettonico e nel mondo delle costruzioni, mette al servizio dell’interior design le proprie competenze, svelando l’estrema versatilità del vetro nella creazione di spazi dal grande impatto estetico, in ambito sia residenziale sia contract.