Lorelux, brand pugliese dedicato ai primi lampioni urbani in plastica riciclata e infinitamente riciclabile altamente resistenti a urti e intemperie - già candidato al Compasso d’Oro 2024 - ha presentato a Milano il nuovo lampione Cloche in un evento esclusivo rivolto a lighting designer e professionisti del settore con l’art direction della pluripremiata architetta Raffaella Mangiarotti.

Cloche è la prima lampada d’arredo urbano della Collezione Contemporary disegnata per Lorelux dall'industrial designer milanese Alessandro Stabile. L’eleganza della sua geometria liberamente ispirata all’omonimo capo di abbigliamento femminile regala un tocco di romanticismo in un settore - quello dell’illuminazione urbana - solitamente caratterizzato da prodotti per lo più standardizzati. Il design senza tempo del lampione Cloche del brand Lorelux è invece un connubio di creatività e funzionalità: la caratteristica integrazione del corpo illuminante all’interno del palo valorizza il lampione sia nella versione a palo che a parete - che accentua l’autenticità dei vicoli di pregio storico in maniera sobria ed elegante - mentre la superficie illuminante incassata all’interno della cupola non solo garantisce un eccellente controllo della luce, ma impedisce soprattutto la retro-diffusione, combattendo così l’inquinamento luminoso nel pieno rispetto dei limiti normativi contro l’abbagliamento.

Come ogni prodotto Lorelux, acronimo di Long Resistant Luminaires, Cloche è un lampione eco-friendly e circolare che coniuga design, sostenibilità e durabilità in un perfetto equilibrio tra prestazione e responsabilità ambientale e sociale. Le lampade urbane Lorelux nascono infatti da plastiche riciclate e a fine vita sono riciclabili infinite volte. Il riutilizzo di tale materia prima seconda - tutta certificata PSV (Plastica Seconda Vita) dall’IPPR secondo la norma internazionale UNI EN ISO 14021 - permette di minimizzare gli sprechi e di applicare la virtuosità del modello di economia circolare anche nel settore dell’illuminazione pubblica, chiudendo quel cerchio perfetto in cui nulla si distrugge e tutto si riusa. “La circolarità di un lampione Lorelux - spiega Alessandro Deodati, responsabile R&D del brand Lorelux - è garantita anche dal suo essere disassemblabile, caratteristica che rende il corpo illuminante facilmente aggiornabile e consente di contrastare l’obsolescenza dei dispositivi elettronici, allungando di fatto la vita utile del prodotto e facendo risparmiare all’ambiente 15 kg di CO 2 per ogni sostituzione evitata”.

Il design sostenibile del lampione Cloche disegnato da Alessandro Stabile è il risultato della flessibilità garantita dalla tecnica di produzione Lorelux - anch’essa a basso impatto ambientale - che consente di personalizzare forme e colori dei corpi illuminanti con design unici e su misura per ogni contesto urbano. Un ulteriore passo avanti per l’illuminazione pubblica che con Lorelux unisce così tecnologia led, sostenibilità ed elevata personalizzazione, caratteristiche che sono valse al brand le medaglie GOLD e GREEN ai Build Back Better Awards 2023, il BIG SEE Product Design Award 2023 e la Menzione d’onore ai rinomati LIT Lighting Design Awards 2023.