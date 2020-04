Scandita da geometrie definite, proiettate verso l'esterno, la House SL si trova in Puglia, precisamente ad Andria, ed è caratterizzata da una preponderante presenza di colore bianco. Lo spazio viene letteralmente inondato di luce naturale che, grazie alle ampie aperture del patio interno, diventa protagonista assoluta.

La superficie di 350 metri quadri è distribuita su un unico livello e ha reso possibile una suddivisione modulare degli ambienti, permettendo lo sviluppo di stanze e spazi a dimensione variabile.

Il sistema di porte permette di ampliare gli ambienti privati a seconda delle esigenze, regalando al fruitore una maggiore sensazione di libertà. Le porte a scomparsa, così come i volumi bianchi compatti, si ripetono in ogni stanza, creando un filo conduttore con la realizzazione degli arredi su misura.

Per la rubinetteria, le linee puriste e contemporanee dei prodotti CEA hanno incontrato perfettamente i gusti dei committenti.

Scheda progetto

Progetto: appartamento privato

Architecture: Piertito Cardillo Studio

Prodotto: Asta, Free Ideas, Giotto

Località: Andria (BT)