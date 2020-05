Tra gli ambienti più vissuti della casa, la cucina rappresenta un luogo in cui la scelta delle piastrelle in grès porcellanato è un'operazione chiave: arredare la propria abitazione, scegliere i giusti materiali in armonia con il proprio gusto e stile di vita, significa costruirsi un personale mondo all’interno delle mura domestiche, nel quale vivere e sentirsi protetti. Le piastrelle in cucina hanno come finalità quella di proteggere le pareti oltre che assolvere a una funzione estetica di arredamento, perciò sono sottoposte a numerose sollecitazioni, tra fonti di calore, umidità, unto e usura.

È fondamentale che le piastrelle in grès porcellanato per la cucina, siano facili da pulire, igieniche grazie al trattamento Bios Antibacterial, resistenti alle macchie, ai graffi, agli urti e alle abrasioni, inassorbenti e ignifughe e di materiali.