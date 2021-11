Discutere sul futuro dell'architettura insieme a progettisti ed esperti internazionali. È l'obiettivo di Build for Life, conferenza online promossa e organizzata dal Gruppo Velux dal 15 al 17 novembre.

Scopo del simposio è stimolare e alimentare il dibattito tra i principali protagonisti del mondo dell’architettura e delle costruzioni su un nuovo approccio, davvero sostenibile e che consideri i cambiamenti climatici e sociali in corso.

Build for Life vuole essere un invito aperto a professionisti e addetti ai lavori per confrontarsi sul ruolo sempre più centrale degli spazi indoor che viviamo e su come provare a salvaguardare il pianeta e migliorare la qualità della vita delle persone.

Progettisti, costruttori, ricercatori si confronteranno sui problemi da affrontare ma anche sulle sfide e sulle opportunità che il settore edilizio offre, e potrà offrire, nel prossimo futuro.

Una due giorni durante la quale i partecipanti avranno accesso a contenuti esclusivi e a più di 90 presentazioni su temi rilevanti per il loro lavoro quotidiano.

"L’economia globale è in crisi, il clima cambia e le influenze sulle condizioni di vita sono ogni giorno più evidenti; per questo il ruolo dell’edilizia, e dunque di progettisti, pianificatori, sviluppatori e anche di noi imprese, è determinante - ha dichiarato Marco Soravia, Country Manager Velux Italia -. In questo senso, Build For Life vuole essere un'occasione unica e preziosa di studio, dibattito e confronto tra professionisti di molte discipline come architettura, ingegneria, urbanistica ma anche sociologia ed economia, per condividere idee con un’attenzione alla sostenibilità, al benessere indoor e all’innovazione”.

Nel corso dei lavori si discuterà inoltre di quanto luce e ventilazione naturali condizionino la vita di ogni essere vivente e siano in grado di migliorarla sensibilmente. E ancora, di quanto la luce impatti sugli aspetti energetici, e di conseguenza sui consumi delle nostre città. Ai lavori prenderanno parte professionisti provenienti da molti Paesi, tra cui Stati Uniti, Olanda, Danimarca, Francia, Italia, Australia, Regno Unito, Polonia, Germania, Austria, Svizzera.

Build for Life si svolge su due palchi: il Compass stage con sessioni live, interventi e approfondimenti, che tratteranno sette temi cardine per il mondo dell’edilizia quali qualità, modularità, ambiente, comunità e salute, e il Daylight Symposium stage che metterà in connessione i progettisti con scienziati, ricercatori esperti e studenti con un focus specifico sull’illuminazione naturale.

Per prender parte, seguire i lavori e partecipare anche attivamente ai dibattiti digitali interattivi, basta registrarsi gratuitamente sul sito Build for Life.