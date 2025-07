Marco Bicego inaugura la sua nuova boutique monomarca a Milano, nel cuore del Quadrilatero della moda, precisamente in via della Spiga 1. Si tratta di un passo strategico per rafforzare la presenza del brand sul mercato italiano, scegliendo una delle location più prestigiose al mondo per stile e design.

Il progetto architettonico e il concept del retail design sono stati affidati a Parisotto+Formenton Architetti, che hanno saputo interpretare in chiave contemporanea l’identità estetica del marchio. A completare l’esperienza visiva contribuisce il progetto illuminotecnico di Metis Lighting, che valorizza la materia e lo spazio attraverso una luce calibrata e scenografica. Il risultato è uno spazio sofisticato e minimale, capace di riflettere l’universo estetico di Marco Bicego con autenticità e raffinatezza.

©Alessandro Saletta - DSL Studio

All’interno, la boutique si distingue per la selezione di materiali pregiati, come il legno di rovere e il metallo brunito scuro, armonizzati da tonalità calde e neutre. L’interior design trova equilibrio tra eleganza e sobrietà: il pavimento in resina, le pareti in intonaco materico realizzato con pigmenti naturali e il tappeto su misura creano un ambiente accogliente e raffinato. Un tavolo centrale in travertino e onice aggiunge ulteriore pregio all’ambiente, mentre la parete di formelle tridimensionali sul fondo spazio funge da punto focale e valorizza le teche espositive.

La vetrina della boutique, incastonata nella facciata di un edificio storico milanese, diventa un elemento chiave nella comunicazione del brand. I dettagli in ottone disegnati su misura da Parisotto+Formenton Architetti, come le teche e la maniglia d’ingresso ispirata alla lavorazione a coil – firma stilistica di Marco Bicego – rafforzano l’identità visiva dello spazio.

©Alessandro Saletta - DSL Studio

“La boutique di via della Spiga rappresenta per noi un traguardo significativo”, afferma Marco Bicego, fondatore e direttore creativo del brand. “Milano è una vetrina strategica per il nostro marchio, punto di riferimento internazionale per il design e la moda. Questo nuovo spazio ci consente di accogliere clienti da tutto il mondo in un ambiente che riflette perfettamente il nostro universo estetico e il nostro savoir-faire italiano”.

Con questo flagship store, Marco Bicego continua a sviluppare una rete esclusiva di boutique monomarca nelle principali capitali internazionali, offrendo esperienze coerenti e immersive. L’apertura milanese è il simbolo di una visione strategica orientata a qualità, artigianalità e autenticità — elementi che trovano piena espressione nel lavoro di Parisotto+Formenton Architetti.