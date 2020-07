Un nuovo lavabo freestanding che vuole tradurre in forma i sapori e i colori della Toscana tradizionale. Si chiama Bolgheri il nuovo progetto di Gumdesign per antoniolupi, dalla geometria essenziale e dalla consistenza assolutamente innovativa. Prende il nome dalla piccola località poggiata tra le colline della Maremma livornese, divenuta celebre negli anni anche per una tipologia di vino rosso che ha conquistato il mondo. Il lavabo Bolgheri nasce dall’accostamento di due materiali antitetici, il sughero totalmente naturale e il Cristalmood.

antoniolupi abbatte i confini esistenti tra i materiali diversi creando un oggetto suggestivo che trae ispirazione appunto dai piccoli borghi incastonati come pietre sulle colline della Toscana.

Bolgheri ha basamento in sughero naturale e bacino in Cristalmood: il risultato estetico è del tutto innovativo. Il lavabo gioca con le materie, con i colori, con le texture e soprattutto con i contrasti. Il sughero è un elemento naturale, ignifugo, elastico, leggero che non teme l’umidità. Il Cristalmood è una resina trasparente, colorabile e resistente sviluppata appositamente da antoniolupi per realizzare lavabi abbinabili ai più diversi materiali, creando raffinati accostamenti cromatici. Il bacino realizzato in questo materiale offre tutte le funzionalità essenziali a un lavabo.

La sostenibilità è un tema importante e quanto mai attuale anche nel settore del design e antoniolupi, azienda sensibile al tema, sta lavorando molto in questo senso. Bolgheri è un lavabo totalmente ecosostenbile a partire dal basamento che è realizzato con il recupero del sughero e poi rifinito a mano per ottenere un effetto tattile morbido. Il sughero è un materiale leggero, flessibile, resistente , riciclato e riciclabile al 100%. Il sughero naturale è ricomposto mediante l’utilizzo di sole resine naturali. L'importanza di questo progetto è legata anche alla solidarietà e all'implementazione di processi di economia circolare. Oltre che nella versione Sughero Naturale, il basamento di Bolgheri è disponibile anche nella versione Sughero tostato, dall’aspetto marrone scuro, effetto caffè. Anche il Cristalmood ha la una valenza ecosostenbile. Nonostante sia un prodotto industriale, è durevole nel tempo e riciclabile: è durevole nel tempo in quanto ripristinabile e resistenze. Per tutte queste caratteristiche è considerato un tipo di materiale ecosostenbile.

“Bolgheri è parte di un progetto molto più ampio e complesso che antoniolupi ha sviluppato con Gumdesign, possiamo dire che questo lavabo è solo un’anticipazione - ha commentato Andrea Lupi, Ad dell’azienda di famiglia antoniolupi -. Bolgheri è innovativo, ecosostenibile e caratterizza l’intero nuovo progetto 2020”.

“I colori attraversano il magnetismo dell’autenticità, conducono al tintinnio dei calici, ai sorrisi, ai viaggi, a noi - hanno raccontato i designer Gabriele Pardi e Laura Fiaschi di Gumdesign -. Piccoli borghi incastonati come pietre sulle colline orlate di cipressi raccontano di radici ancestrali, di gesta cavalleresche e di novelle boccaccesche. I colori si impossessano del paesaggio: il verde fogliame, l’uva matura, le castagne e i funghi, le piante medicamentose, le spezie, le arance amare, i limoni. Rimandi bucolici dal sapere antico”.

La visione di un viaggio conduce anche verso l’idealizzazione delle atmosfere della Toscana (colline verdi e cieli azzurri). Ceruleo, Oleo e Gran Cru sono le tre nuove nuance studiate e create in laboratorio da Gumdesign ispirandosi a questa terra. La profondità del colore rappresentano delle sfumature racchiuse nella materia, dove i confini si ampliano in un archivio continuo di informazioni cromatiche. I nuovi colori del Cristalmood sono una pluralità cromatica non intrappolabile in un codice prestabilito.

Gran Cru racchiude i colori settembrini della dorata uva matura, la tonalità, l’intensità e l’espressività di un buon vino, il profumo e il corpo del cognac invecchiato, i colori dei legni e dei vitigni. Oleo accoglie nella sua gamma cromatica il fogliame degli ulivi secolari, l’intensità della spremitura dei prodigiosi frutti, gli esiti della clorofilla che restituisce colori morbidi e intensi nelle profondità, limpidi e cristallini ai margini. Ceruleo cattura la gamma cromatica del cielo diurno e notturno, racchiude le profondità degli oceani e le acque cristalline delle baie, dei riflessi dell’iride.

Gumdesign ha espresso così il concept “Penetrare lo spazio dove crescono le parole, cristallizzandosi fuori dal flusso continuo del pensiero consentendo alle cose di esistere”.