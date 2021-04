L'impiantistica oggi deve essere al servizio del comfort. Le tecnologie devono essere efficienti e avere un tempo di risposta immediata. Un impianto di riscaldamento richiede sempre più velocità di messa a regime, bassa inerzia termica, basso contenuto e consumo d’acqua e nello stesso tempo soluzioni di design per trasformare l’abitazione in una “positive spazio comfort experience.”

VASCO ha sviluppato particolari tecnologie in alluminio estruso (da non confondere con la pressofusione che genera prodotti meno estetici e di qualità inferiore) sia con soluzioni ad acqua, sia con soluzioni elettriche con un’innovativa tecnologia a secco.

Le collezioni ONI, BEAMS, e BRYCE in alluminio estruso, sono la risposta concreta alle nuove esigenze del mercato residenziale. Sempre di più sia nel mercato del nuovo sia della ristrutturazione, il mondo della progettazione sta prendendo in considerazione soluzioni complete di PDC acqua /aria abbinate a radiatori in alluminio Vasco, anziché soluzioni radianti a pavimento (molto invasive nell’ambito della ristrutturazione).

La buona tecnica progettuale e installativa oggi impone nel bagno soluzioni di radiatori elettrici come BEAMS EL e ONI EL con tecnologia a secco, ossia senza l’utilizzo dell’acqua glicolata, con una messa a regime di solo 7 minuti contro i 20 minuti mediamente necessari di una soluzione elettrica normale.

Completa l’innovazione introdotta nella tecnologia elettrica ONI E BEAMS MONO a secco, la possibilità di settare con il regolatore CRONOTERMOSTATO RF, che fa parte integrante del prodotto, la temperatura superficiale del radiatore lato ambiente in un intervallo da 20 °C a 80 °C (funzione richiesta per motivi di sicurezza dalle famiglie dove sono presenti bambini). Vasco lavora secondo le norme ISO 9001 e ISO 14001 garantendo uno standard di elevatissima qualità nel massimo rispetto dell’ambiente e della sicurezza. Inoltre tutte le rese termiche dichiarate sono conformi allo standard europeo, disciplinato dalla EN 442.

Plus dei radiatori in alluminio

- l’alluminio ha un’elevatissima conducibilità termica ed è particolarmente adatto agli impianti a bassa temperatura, consentendo, quindi, efficienza energetica anche a carico parziale dell’impianto;

- il basso contenuto di acqua consente un elevato risparmio energetico a parità di comfort;

- l’alluminio è un materiale riciclabile al 100%;

- l’attacco universale centrale interasse 50 mm consente un’installazione veloce unitamente a una facile e unica predisposizione in cantiere;

- il minore peso specifico dell’alluminio verso l’acciaio, consente un trasporto e un’installazione più agevole;

- l’utilizzo della tecnologia dell’estrusione consente di sviluppare anche forme molto particolari e di design;

- generano un calore confortevole grazie ai profili progettati in modo che la parte anteriore del radiatore emani calore radiante e quella posteriore calore convettivo;

- generano un calore sicuro poiché l’acqua calda scorre nel cuore del profilo, la parte anteriore del radiatore non si surriscalda troppo.